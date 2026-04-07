El Ayuntamiento de Palma baraja prohibir la venta o reubicar el puesto de los autores de la agresión homófoba en el mercado de Pere Garau

El Ayuntamiento de Palma estudia la posible prohibición de venta o una reubicación del puesto de los presuntos agresores implicados en la agresión homófoba ocurrida la pasada semana en el mercado de Pere Garau. El Consistorio ha iniciado ya los trámites para determinar qué medidas adoptar, con el objetivo de resolver la situación "lo antes posible" y evitar nuevos episodios de tensión en el recinto.

Los hechos se produjeron el jueves de la semana pasada, por la mañana, cuando un comerciante del mercado fue agredido física y verbalmente mientras trabajaba, en un altercado en el que recibió insultos de carácter homófobo como "maricón". La agresión, que también afectó a su hermana cuando trató de intervenir, generó una fuerte indignación entre vendedores y clientes. Este mismo martes, unas 60 personas se concentraron en la plaza del mercado en apoyo a la víctima, en un acto marcado por la emoción y la condena unánime de lo ocurrido.

Durante esa concentración han estado presentes responsables municipales, entre ellos el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Sanidad, Consumo y Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, y la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, quienes han trasladado el respaldo del equipo de gobierno al comerciante agredido.

B. Ramon

Bauzá ha querido dejar clara la postura del Ayuntamiento frente a lo sucedido: "Condenamos este tipo de actitudes y reiteramos que conductas como estas no tienen cabida", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que el servicio municipal de mercados ha iniciado un procedimiento para "dirimir qué pautas tendrán que seguirse y qué consecuencias tendrán los hechos para los presuntos agresores". Las denuncias presentadas por el afectado ya han sido remitidas a este departamento, que será el encargado de proponer medidas concretas.

Entre las posibles actuaciones, los inspectores municipales barajan desde la separación de los puestos hasta la suspensión de la actividad de venta de los implicados. "Los inspectores propondrán diversos tipos de medidas, como podría ser la separación de los puestos o incluso suspender la venta para la persona que hizo la agresión", ha detallado Bauzá.

El Ayuntamiento ha solicitado ya las denuncias presentadas ante la Policía para incoar el expediente "lo más rápido posible". El servicio de inspección se pondrá en contacto con las partes implicadas a lo largo de la jornada para avanzar en la instrucción del caso.

El objetivo de Cort es cerrar cuanto antes una decisión, teniendo en cuenta que los presuntos agresores acuden al mercado varios días a la semana. "Esperamos que antes del jueves se haya tomado una decisión", ha afirmado Bauzá, en referencia a la urgencia de evitar que víctima y agresores coincidan de nuevo en el mismo espacio, pues ambas partes trabajan los martes, jueves y sábado en la plaza del mercado.

Més acusa a Cort de "inacción"

Més per Palma ha condenado una presunta agresión homófoba contra un vendedor del mercado municipal de Pere Garau y ha denunciado la "inacción" del gobierno municipal, dirigido por el PP, al que ha acusado de no haber activado ninguna investigación ni ofrecer apoyo a la víctima.

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha reclamado una actuación urgente y contundente por parte del consistorio, con el fin de que se abra una investigación, se ofrezca apoyo integral a la víctima y se apliquen protocolos efectivos contra agresiones LGTBI-fóbicas en espacios públicos. "Cuando una persona es agredida por su orientación sexual hablamos de un ataque a toda la sociedad", ha afirmado Truyol, quien ha opinado que Cort "no puede mirar hacia otro lado".

Miembros de Més per Palma han participado este martes en una concentración de apoyo celebrada en el propio mercado, donde vecinos y vendedores han mostrado su rechazo a la presunta agresión homófoba y han trasladado su respaldo al trabajador afectado.

Desde Més han exigido al consistorio que informe de las medidas adoptadas, garantice la seguridad de la víctima y estudie posibles sanciones o suspensiones de los puestos de los presuntos agresores para evitar nuevos incidentes.