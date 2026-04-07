Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar

La Comisión de Centro Histórico de Palma ha dado este martes el visto bueno a la demolición del edificio de la calle 31 de Desembre, con la condición de que se conserve la fachada diseñada en su día por el arquitecto Gaspar Bennazar. La propiedad del inmueble proyecta la construcción de un edificio plurifamiliar de 15 viviendas.

De este modo, se pone fin a una larga y polémica tramitación. En 2024 el Ayuntamiento de Palma llegó a conceder a los promotores licencia para deribar todo el edificio, incluida la fachada. Posteriormente, ARCA solicitó su catalogación patrimonial, lo que llevó al Consell de Mallorca a suspender cautelarmente la demolición.

El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, ha señalado que la Comisión Insular de Patrimonio descartó proteger el inmueble al considerar que no reunía los valores arquitectónicos exigidos por la normativa. "Aun así, se estimó necesario modificar la licencia inicial para garantizar la conservación de la fachada", ha manifestado el concejal.

Entre las alternativas planteadas por la propiedad figuró la reconstrucción de la fachada a partir del proyecto original de Gaspar Bennazar. No obstante, el informe técnico del Consell concluía que el edificio "no constituye una obra de especial valor desde el punto de vista formal o estético", ha indicado Fidalgo. El mismo documento advertía además de las diferencias entre los planos diseñados por Bennazar y la fachada que finalmente se ejecutó, hasta el punto de definir esta última como una versión "aguada" del diseño original.

Finalmente, y con la mediación del Ayuntamiento de Palma, la propiedad ha optado por redactar una nueva propuesta. El nuevo proyecto modifica la demolición inicialmente autorizada para preservar la fachada actual y levantar un nuevo inmueble residencial.

Forma de 'L' abierta

La futura promoción incluirá quince viviendas, locales comerciales en planta baja, aparcamientos y trasteros. El edificio se desarrollará en forma de 'L' abierta, con cuatro plantas en la calle 31 de Desembre y cinco en Antoni Marquès, de acuerdo con las determinaciones del Plan General.

En los sótanos se habilitarán los aparcamientos y trasteros, mientras que la planta baja quedará reservada para locales comerciales, todavía sin un uso concreto definido.