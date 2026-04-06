Vox se ve fuerte en Palma y prepara una campaña con Abascal para ser segunda fuerza

Vox empieza a mirar Palma con ambición estratégica. No tanto como una plaza simbólica, sino como un escenario donde cree que puede consolidar un salto cualitativo en su implantación en Baleares. Según fuentes internas del partido, las encuestas que manejan sitúan a la formación disputando la segunda posición al PSOE en la capital balear, un escenario que, de confirmarse en las urnas, alteraría de forma significativa los equilibrios políticos en el Ayuntamiento. En 2023 obtuvo el 20,47% de los votos y 6 concejales. De cara a 2027, las previsiones apuntan a un crecimiento hasta alrededor del 24% y 8 ediles.

El dato no se sostiene únicamente en una tendencia general al alza, sino en un cambio más específico: el crecimiento en zonas donde hasta ahora su presencia era limitada. El partido detecta una subida especialmente intensa en barrios del Ensanche, tradicionalmente vinculados al voto socialista, pero también avances en áreas consideradas históricamente cercanas al Partido Popular. Esta doble penetración, en antiguos caladeros del PSOE y en espacios del PP, es leída internamente como una señal de que Vox está ampliando su base más allá del voto de protesta o estrictamente ideológico.

En este contexto, la dirección nacional se implicará personalmente en la campaña municipal. Santiago Abascal participará de forma activa en Palma, independientemente de quién sea finalmente el candidato. La decisión responde a la voluntad de consolidar el momento demoscópico y convertirlo en resultado electoral. No se trata solo de acompañar, sino de marcar perfil, reforzar mensaje y evitar desviaciones en una plaza que consideran prioritaria.

Sin embargo, no todo es certidumbre en la estructura local. La figura de Fulgencio Coll, uno de los nombres con mayor proyección dentro del partido en Baleares, genera una mezcla de adhesión y cautela. Su perfil gusta por su trayectoria y capacidad de atraer determinados sectores del electorado, sobre todo del PP, pero al mismo tiempo despierta dudas en algunos ámbitos internos. La principal preocupación es su tendencia a actuar con autonomía, «demasiado por libre», según admiten voces del partido, en un momento en que Vox busca reforzar una estructura más jerárquica y disciplinada.

Ese equilibrio entre liderazgo individual y control orgánico será uno de los elementos clave en la configuración de la candidatura. La dirección quiere evitar tensiones internas que puedan diluir el impulso electoral detectado en las encuestas. Palma, en este sentido, se ha convertido en algo más que una batalla municipal: es un test sobre la capacidad de Vox para transformar crecimiento demoscópico en poder institucional en una gran ciudad.

A falta de conocer el candidato definitivo, el partido ya ha empezado a diseñar una campaña centrada en cuestiones como la seguridad, la presión migratoria y el coste de vida, con la intención de conectar con un electorado más amplio y transversal. A este eje se suma otro elemento que Vox considera diferencial: su defensa sin ambages del crecimiento turismo en un momento en que el debate se sitúa entre la contención y el decrecimiento. Frente a los discursos más restrictivos o intervencionistas, el partido sostiene internamente que es la única fuerza con un programa y un posicionamiento claramente proturismo, una bandera con la que aspira a captar tanto al sector empresarial como a trabajadores vinculados directa o indirectamente a la principal industria de las islas.

La dirección nacional de Vox contempló un posible adelanto electoral en 2025 en Baleares con Gabriel Le Senne como candidato al Govern, una hipótesis que no solo formaba parte de sus cálculos políticos, sino también de su planificación económica. Los presupuestos de 2025 ya incluían una partida específica para afrontar un eventual anticipo electoral en las islas. Vox maneja además encuestas internas que sitúan a la formación por encima del 20% de los votos en todo el archipiélago, si bien la subida más importante se produciría en Mallorca porque los datos apuntan a una «gran fidelidad» del votante del PP en Ibiza.