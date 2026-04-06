Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas

El Ayuntamiento de Palma tramita en estos momentos cinco grandes desarrollos urbanísticos en la ciudad que sumarán más de 7.000 viviendas, de las que unas 4.000 contarán con algún grado de protección pública. Todos ellos se cursan como Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), una fórmula diseñada para agilizar la construcción de viviendas.

Los ámbitos en tramitación son Son Puigdorfila, Son Güells, Son Cladera Nord, Son Ximelis y Cas Pastors (estos dos últimos son suelos ubicados junto al polígono de Can Valero). A los que se añade además Son Toells, cuyo proyecto ya ha sido presentado en Urbanismo.

En conjunto, el grueso de la oferta se concentra en Son Güells, el mayor de los sectores planteados, con 1.422 viviendas libres y 1.675 protegidas. Le siguen Cas Pastors, con 853 viviendas libres y otras 853 protegidas, y Son Ximelis, donde se prevén 539 viviendas libres y 539 protegidas. En Son Puigdorfila se contemplan 303 viviendas libres y 320 protegidas, mientras que en Son Cladera Nord se proyectan 252 viviendas libres y 252 protegidas.

Cada uno de estos urbanizables reserva un 15% del aprovechamiento del suelo para el Ayuntamiento. Además, las viviendas protegidas podrán salir al mercado en distintas modalidades: VPO, vivienda de precio limitado o vivienda de precio tasado.

En estos momentos, Son Güells y Son Puigdorfila ya cuentan con un informe preliminar favorable, mientras que Son Cladera Nord, Son Ximelis y Cas Pastors siguen pendientes del informe técnico definitivo. La tramitación de estos ámbitos se está ejecutando con carácter prioritario, aunque pasarán meses antes de que las excavadoras entren en los solares.

La previsión municipal es que a finales de esta legislatura puedan iniciarse los trabajos de urbanización y la tramitación de licencias, de modo que la construcción propiamente dicha arrancará la próxima legislatura.

El Ayuntamiento calcula que en Palma existen trece o catorce sectores urbanizables susceptibles de acogerse a la figura del PRE, un instrumento que busca acortar plazos administrativos, permite incrementar hasta un 45% la edificabilidad y establece porcentajes obligatorios de vivienda protegida.

La estrategia del Consistorio pasa por agotar el desarrollo residencial de todos esos suelos urbanizables a lo largo de los próximos años, sin plantearse a largo plazo abordar la construcción en el suelo rústico de las áreas de transición del municipio, una posibilidad que la ley sí permite.

Además de la edificación, cada promotor deberá presentar un proyecto que resuelva los problemas que generará la irrupción de miles de nuevos residentes. Los responsables de las obras tendrán que aportar soluciones para el previsto impacto en la movilidad, especialmente por el aumento del tráfico en calles y accesos cercanos a los futuros desarrollos.

Del mismo modo, deberán prever nuevas dotaciones y equipamientos, como centros de salud, colegios o instalaciones deportivas que den servicio a los nuevos vecinos.

Otros urbanizables

Los proyectos más maduros son los de Son Puigdorfila Nou, entre el camino de Son Rapinya y la Vía de Cintura, y Son Güells, junto al Camí Salard. Este último caso ha provocado contestación vecinal porque la promotora presentó al Ayuntamiento un proyecto que incluía edificios de hasta doce alturas.

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Otros suelos potencialmente urbanizables que todavía no han llegado a Urbanismo y que también podrían tramitarse como PRE se ubican en Son Cladera Sud, sa Bomba, Vista Alegre, Son Ametler y Meravelles.