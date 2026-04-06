Señalización viaria
Cort embadurna los bordillos de piedra viva del ensanche para no aparcar
Palma
Los bordillos de varias esquinas en la zona de la plaza de Toros de Palma han sido pintados estos días de color amarillo, propio de la señalización para prohibir el estacionamiento. Vecinos de calles como Pons i Gallarza, Reina Maria Cristina o Fra Lluís Jaume lamentan este «pintarrajeado que destroza la piedra viva». Los residentes de la zona recalcan que es importante señalizar la prohibición de aparcar en estas esquinas, porque los conductores incívicos que estacionan incorrectamente impiden el paso a otros vehículos que pretenden girar, pero reiteran que no hace falta embadurnar los bordillos con valor patrimonial, cuando se puede señalizar igualmente la raya amarilla sobre el asfalto.
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