Educación
El Centro San Francisco de Asís inaugura una nueva ‘escoleta’ de 0 a 3 años en Pere Garau
Palma
El Centro San Francisco de Asís (CSFA) de Palma ha inaugurado una nueva escoleta de 0 a 3 años, ubicada en Pere Garau. El acto de inauguración contó con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens; la directora general de Personal Concert i Centres Concertats de Balears, Joana Maria Cabrer; y la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, así como miembros de la Titularidad, Dirección y Gerencia del centro y representantes de las diferentes obras e iniciativas vinculadas a la Congregación de las Franciscanas ‘Hijas de la Misericordia’.
La nueva escoleta ha sido financiada con una aportación de 233.000 euros dentro de la línea de ayudas impulsada por la conselleria de Educación.
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