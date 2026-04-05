La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles en Palma arrancará en junio en dos solares públicos

Las obras para construir las primeras 166 viviendas de alquiler asequible del plan de choque de Palma arrancarán en junio en dos solares municipales de Camp Redó y Son Ferragut. Será el primer paso tangible de una de las grandes apuestas del Ayuntamiento para ampliar la oferta residencial a precio limitado en una ciudad marcada por una imparable escalada de los precios de la vivienda.

Las dos promociones empezarán a tomar forma casi un año después de que la Junta de Govern adjudicara los solares a la empresa madrileña Locare Arpo 2D, que asumirá la construcción de los edificios y la gestión de los alquileres durante los próximos 75 años mediante la cesión del derecho de superficie de ambas parcelas. Una operación que consolida el modelo elegido por Cort: suelo público, promoción privada y alquileres limitados durante décadas.

En el Camp Redó, la actuación se desarrollará en un terreno situado en la calle Bisbe Arnau Albertí, junto al Velòdrom Illes Balears. Cuenta con 17.992 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 5.969 metros cuadrados, donde está prevista la construcción de 86 viviendas. El segundo proyecto se levantará en la calle Isabel Villena, 6, en Son Ferragut, con una edificabilidad de 6.837 metros cuadrados y un total de 80 pisos. Entre ambas promociones suman las 166 viviendas con las que el Ayuntamiento quiere poner en marcha su plan de alquiler a precio limitado.

Propuesta de Locare para el inmueble de calle Bisbe Arnau Alberti. / DM

La adjudicación de estos dos solares se enmarca en la primera fase del Plan de Choque de vivienda, que inicialmente contemplaba 363 pisos, aunque esa cifra no llegará a cumplirse en esta etapa. Tres de los solares que salieron a concurso quedaron desiertos por falta de licitadores, mientras que una última parcela, en Nou Llevant, fue retirada de la licitación al detectarse "afectaciones significativas" que impedían desarrollar las obras a largo plazo.

De este modo, el Ayuntamiento solo ha podido sacar adelante dos de los seis lotes previstos en la primera fase. Los inmuebles que debían levantarse en las parcelas que han quedado desiertas serán ejecutados directamente por el Consistorio con recursos propios dentro de una segunda fase para la que todavía no hay calendario.

Todas las viviendas estarán destinadas a alquiler de precio limitado, por debajo del mercado libre. Se reservan al menos un 30% para jóvenes de hasta 35 años, un mínimo del 10% para mayores de 65 y otro 10% para familias monoparentales. En paralelo, el Ayuntamiento ha aprobado una adenda en los contratos para acotar qué gastos podrá repercutir la promotora a los futuros inquilinos.

Los inquilinos no pagarán IBI

Así, el IBI no podrá cargarse a los arrendatarios y deberá asumirlo la empresa, mientras que otros conceptos, como mantenimiento, servicios, tributos distintos al IBI o uso de zonas comunes, sí podrán añadirse siempre que figuren de forma clara en los contratos y sin incrementos arbitrarios. También se establece que servicios como parking o trastero no serán obligatorios, por lo que los inquilinos podrán decidir si los contratan o no. Además, la empresa deberá presentar al Ayuntamiento un presupuesto anual detallado y, una vez iniciado el primer ejercicio, un informe con ingresos y documentación justificativa para que Cort supervise la repercusión de costes.

Estos cambios llegaron tras las críticas del PSOE, que denunció que los alquileres anunciados por el alcalde, de entre 600 y 1.000 euros al mes, podían dispararse hasta una horquilla de entre 1.000 y 1.600 euros al sumar gastos añadidos.