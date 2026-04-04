Los socorristas de Palma denuncian falta de servicios básicos en las playas y anuncian acciones legales
La Unió Socorristes Palma denuncia el mal estado de la Playa de Palma y que Cort no proporciona baños públicos en la zona, incumpliendo la Ley de Costas y la ordenanza municipal sobre necesidades fisiológicas
La Unió Socorristes Palma ha denunciado la falta de servicios básicos en las playas del municipio y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Ayuntamiento por los varios incumplimientos detectados. La organización advierte de un "estado de abandono" que, aseguran, afecta a todo el litoral, con especial incidencia en la Playa de Palma.
En esta zona, señalan, existe un tramo de cerca de un kilómetro del paseo afectado por obras de canalización que impide el acceso directo a la playa, además de desperfectos en distintos puntos del paseo marítimo coincidiendo con una remodelación iniciada en Semana Santa.
Los socorristas alertan también de problemas de accesibilidad en un arenal de casi cinco kilómetros de extensión. Según indican, actualmente no se está ofreciendo servicio de asistencia al baño, lo que impide a las personas con movilidad reducida acceder tanto a la arena como al mar.
A esta situación se suma la ausencia de aseos públicos en toda la Playa de Palma, pese a tratarse de una zona de alta afluencia. La entidad señala que esta carencia contraviene tanto la normativa municipal como la Ley de Costas, que considera los servicios higiénicos una dotación obligatoria en playas urbanas con elevada ocupación.
Además, los propios socorristas denuncian que tampoco disponen de instalaciones adecuadas durante su jornada laboral, por lo que se ven obligados a recurrir a establecimientos privados cercanos.
La organización reclama responsabilidades al alcalde, Jaume Martínez, y al regidor de Medio Ambiente, Llorenç Bauzá, y anuncia la puesta en marcha de un calendario de movilizaciones que podría prolongarse durante toda la temporada si no se adoptan medidas para corregir la situación.
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