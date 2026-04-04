Una plataforma de movilidad ofrecerá motos eléctricas gratis en Palma durante todo un día.

Palma acogerá el próximo sábado 18 de abril una iniciativa para promover alternativas de transporte más sostenibles. La plataforma e-BikeKing ha puesto en marcha el denominado “Día de la Movilidad Gratuita”, una jornada en la que los ciudadanos de Palma podrán utilizar motos eléctricas sin coste alguno durante todo el día.

La propuesta permitirá a los usuarios desplazarse por la ciudad de forma ágil, silenciosa y sin las dificultades habituales de aparcamiento. El acceso al servicio se podrá realizar a través de la aplicación oficial de la compañía, e-BikeKing, desde la que se podrán activar los trayectos gratuitos.

La iniciativa incluye el uso de cascos y busca incentivar un cambio de hábitos en la movilidad urbana, apostando por una ciudad más limpia y con menos contaminación acústica. Desde la organización destacan que el objetivo principal es acercar a la ciudadanía las ventajas del transporte eléctrico y contribuir a una Palma más sostenible.

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Con esta acción, e-BikeKing se suma a las tendencias de movilidad verde que están transformando las ciudades europeas, apostando por soluciones prácticas que reduzcan el impacto ambiental y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.