Una plataforma de movilidad ofrecerá motos eléctricas gratis en Palma durante todo un día
La plataforma e-BikeKing lanza el “Día de la Movilidad Gratuita” para reducir el tráfico y fomentar el transporte eléctrico
Palma acogerá el próximo sábado 18 de abril una iniciativa para promover alternativas de transporte más sostenibles. La plataforma e-BikeKing ha puesto en marcha el denominado “Día de la Movilidad Gratuita”, una jornada en la que los ciudadanos de Palma podrán utilizar motos eléctricas sin coste alguno durante todo el día.
La propuesta permitirá a los usuarios desplazarse por la ciudad de forma ágil, silenciosa y sin las dificultades habituales de aparcamiento. El acceso al servicio se podrá realizar a través de la aplicación oficial de la compañía, e-BikeKing, desde la que se podrán activar los trayectos gratuitos.
La iniciativa incluye el uso de cascos y busca incentivar un cambio de hábitos en la movilidad urbana, apostando por una ciudad más limpia y con menos contaminación acústica. Desde la organización destacan que el objetivo principal es acercar a la ciudadanía las ventajas del transporte eléctrico y contribuir a una Palma más sostenible.
Con esta acción, e-BikeKing se suma a las tendencias de movilidad verde que están transformando las ciudades europeas, apostando por soluciones prácticas que reduzcan el impacto ambiental y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
- Obligan a una empresa a devolver 5.300 euros a una clienta que no pudo instalar una piscina en Montuïri porque el Ayuntamiento no la autorizó
- Condenan a una empresa por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca
- La construcción de los primeros 166 alquileres asequibles arrancará en junio en dos solares públicos de Palma
- Largas retenciones de tráfico para acceder a Sóller y Valldemossa
- Rebelión en la granja: Gallinas salvajes fuera de control en Mallorca
- Una nueva línea de metro para acercar Palma y mejorar la vida de la gente
- Muere Toni Aragón, director del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca
- «Sin ninguna duda» se rescatarán los pisos de sa Pobla, dijo el conseller