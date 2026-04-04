El buen tiempo llena Cala Major de bañistas y deja los primeros chapuzones del año en Palma

El sol y las buenas temperaturas de este sábado adelantan el ambiente de verano en Palma. En Cala Major, varias docenas de personas aprovechan la jornada para tomar el sol e incluso bañarse, mientras que en Can Pere Antoni el oleaje impide ver bañistas en el agua.

La mayoría de los usuarios son turistas, coincidiendo con la apertura de los hoteles anexos a la playa, aunque entre los presentes también hay muchas familias y niños. La escena es plenamente primaveral, con prácticamente todos los presentes en ropa de baño y manga corta, aprovechando las agradables temperaturas de la jornada.

El estado del mar, sin embargo, no es el mismo en todo el litoral palmesano. Mientras Cala Major registra una situación de calma y ausencia de oleaje que anima a algunos bañistas a entrar en el agua, la también playa palmesana de Can Pere Antoni presenta un aspecto distinto. Allí también hay algunas personas tomando el sol, pero no se ve a nadie bañándose debido al viento, que provoca oleaje.

Pese al aumento de afluencia y al ambiente ya claramente turístico, algunos servicios de temporada todavía no están instalados en Cala Major. Los socorristas ya trabajan en la playa, aunque aún no se han colocado las hamacas ni el resto de equipamientos previstos, a pesar de que la concesión empieza oficialmente el pasado 1 de abril. Las duchas tampoco están instaladas por el momento.

Sí han reabierto ya, en cambio, algunos establecimientos del entorno. Uno de los dos restaurantes situados junto a la playa está ya en funcionamiento, al igual que un bar, y ambos registran una notable afluencia de clientes durante la jornada.

Con turistas, familias, niños y usuarios en bañador disfrutando del sol, Cala Major deja este sábado una imagen más propia de finales de primavera o del inicio del verano que de los primeros días de abril.