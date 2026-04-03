Palma vivirá esta tarde el 'Sant Enterrament': recorrido y horario de la procesión este Viernes Santo

Palma acoge este Viernes Santo a las 19:00 horas la tradicional procesión del Sant Enterrament, uno de los actos más importantes y solemnes de la Semana Santa en Ciutat. La comitiva saldrá desde la Basílica de Sant Francesc y recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del casco antiguo, en un ambiente marcado por el recogimiento, el silencio y la tradición.

Un recorrido por el corazón de Palma

El itinerario de la procesión llevará a las cofradías y pasos religiosos por enclaves clave del centro histórico. Tras su salida, el cortejo pasará por la Plaça de Sant Francesc y continuará por calles como Sant Francesc y la Plaça de Santa Eulàlia. Desde allí, seguirá por la calle Cadena, la Plaça de Cort, y avanzará por calles céntricas como Colom, Bosseria o Galera, atravesando también espacios como la Plaça d'en Coll y la Plaça de la Quartera.

El recorrido continuará por Esparteria, la Plaça del Mercadal y la travessia d'en Ballester, hasta enfilar la calle Socors y finalizar en la Iglesia de Nostra Senyora del Socors.

Procesión Viernes Santo Palma. / DM

El momento más solemne de la jornada

A su llegada, tendrá lugar la Solemne Ceremonia del Sant Enterrament, que pone el broche final a la procesión y a los actos centrales del Viernes Santo en Palma. Se trata de una de las citas más esperadas de la Semana Santa mallorquina, tanto por su simbolismo religioso como por la participación de cofradías y fieles.

Recomendaciones para seguir la procesión

Debido a la gran afluencia de público, se recomienda acudir con antelación y tener en cuenta que habrá cortes de tráfico en el centro de Palma durante toda la tarde. Las zonas de Plaça de Cort, Colom o el entorno de Socors suelen ser algunos de los puntos con mayor concentración de espectadores para seguir de cerca este tradicional acto.