Horario, recorrido y cortes de tráfico: todo lo que debes saber para la Procesión del Crist de la Sang
La procesión del Sant Crist de la Sang, uno de los actos más importantes de la Semana Santa palmesana, saldrá a las 19:00 horas y finalizará en la Catedral de Mallorca, con el Ajuntament implicado en su organización
Palma se prepara para vivir esta tarde uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa: la procesión del Crist de la Sang. Tras el emotivo Devallament celebrado ayer por la mañana, que volvió a reunir a numerosos fieles en un ambiente de recogimiento y solemnidad, las calles del centro histórico acogerán hoy el desfile procesional, marcado por la tradición y la devoción.
Con motivo de la procesión, se han previsto corte de tráfico y modificaciones en la circulación desde primeras horas de la tarde, especialmente en las vías incluidas en el recorrido oficial. Asimismo, se recomienda a residentes y visitantes planificar sus desplazamientos con antelación y hacer uso del transporte público en la medida de lo posible, ante las restricciones previstas durante el paso de las cofradías.
Horario y recorrido
La procesión saldrá desde la iglesia de l'Anunciació de Maria a las 19 horas, pasando por la Plaça de l'Hospital, Costa de l'Hospital, Costa de la Sang, La Rambla, Oms, Sant Miquel, Plaça Major, Plaça del Marquès del Palmer, calle Colom, Plaça de Cort y calle Palau Reial, entrando en la Catedral de Mallorca. Regreso desde la Seu de Mallorca, pasando por las calles Palau Reial, de la Victòria, Conquistador, plaza de la Reina, paseo del Born, plaza Joan Carles I, Sant Jaume, plaza de Santa Magdalena, calle del Jardí Botànic, Costa de la Sang, plaza de l'Hospital y entrada en la parroquia de l'Anunciació de Maria.
Cortes de tráfico y desvíos
La ‘Processó del Sant Crist de la Sang’, la más concurrida de la Semana Santa, provocará importantes afectaciones de tráfico en el centro de la ciudad durante la tarde y la noche.
El dispositivo estará activo entre las 19.00 y las 02.00 horas, periodo en el que se llevarán a cabo cortes de circulación progresivos al paso de la comitiva.
Además, se establecerán restricciones significativas en algunos de los principales accesos al centro, con el cierre total de la calle Conqueridor, el corte de la plaza de Joan Carles I en dirección a la calle de la Unió y la interrupción del tráfico en Via Roma en sentido hacia La Rambla.
Con motivo de este evento, todas las líneas de la EMT que circulan por el centro serán desviadas, y la salida del aparcamiento de la plaza Major por La Rambla permanecerá cerrada mientras dure la procesión. El evento afectará a las líneas L3 (Pont d’Inca – Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L7(Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L20 (Portopí-Son Espases), L25 (s'Arenal - Plaça Reina | Catedral) y L35 (Aquàrium - Plaça Reina | Catedral), que circularán desviadas desde las 19:00 las 2:00 horas de la mañana aproximadamente.
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Damascos y reposteros en Cort
El Ajuntament de Palma engalanará su fachada con damascos y reposteros desde las 07.00 horas de este Jueves Santo y hasta el Domingo de Resurrección, mientras que, a partir de las 00.00 horas del Viernes Santo, las banderas ondearán a media asta en señal de duelo y respeto.
En el marco de la celebración de la Semana Santa, este jueves 2 de abril tendrá lugar la tradicional procesión del Sant Crist de la Sang, que partirá a las 19.00 horas desde la iglesia de la Anunciación y recorrerá diversas calles de la ciudad hasta llegar, ya de madrugada, a la Catedral de Mallorca. Uno de los momentos más significativos del recorrido se vivirá en la plaza de Cort, donde el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, acompañado por la corporación municipal, realizará una ofrenda floral al Sant Crist frente al Ajuntament.
Con el objetivo de acompañar el paso de la procesión, el Consistorio ha dispuesto que la iluminación de los principales espacios y edificios emblemáticos —la plaza de Cort, la fachada del Ajuntament, el Palau Reial y la Seu— permanezca encendida hasta las 05.00 horas. De este modo, se garantiza una adecuada iluminación del recorrido procesional a su paso por el centro de la ciudad.
Asimismo, el Ajuntament volverá a instalar este año cerca de 250 sillas entre la plaza de Cort y en la calle Palau Reial, que estarán a disposición de los ciudadanos que deseen seguir la procesión con mayor comodidad.
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