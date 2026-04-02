La solemne procesión del Crist de la Sang despierta la emoción de miles de fieles en Palma con un paso menos

La procesión del Crist de la Sang, la más importante para los residentes de Palma durante la Semana Santa, culminó su recorrido a las 2:30 horas de la madrugada con la entrada de la venerada imagen del cristo en la Catedral de Mallorca. A las siete de la tarde las cofradías iniciaban el recorrido con cientos de personas congregadas en distintos puntos del centro de la ciudad esperando con emoción ver pasar la talla, que el miércoles protagonizó la clásica escena del Devallament.

Els Tamborers de la Sala y la guardia montada de la Policía Local de Palma abrieron el cortejo, seguidos por las 33 cofradías de Palma, que desfilaron por orden de antigüedad, desde la más joven, Humildad y Paz (fundada en 2009), hasta la Antiquíssima Confraria de la Creu de Calatrava, fundada en 1902, que precede al Crist de la Sang en el tramo final.

La celebración de este Jueves Santo se vio salpicada por la polémica emergida a escasas horas del inicio de la procesión, cuando se hacía público que el paso de la Cofradía de Santo Tomás de Aquino no podría participar en la marcha religiosa debido a que la nueva imagen con la que querían desfilar no había obtenido los permisos necesarios para hacerlo. Los miembros de la cofradía, sin embargo, formaron parte de la procesión portando su estandarte y haciendo penitencia, aunque, al no portar la imagen, no pudieron ir acompañados de la banda musical.

En directo | Procesión del Crist de la Sang en Palma

Como si de una moderna liturgia se tratase, los fieles levantaban sus teléfonos móviles para grabar el paso de las imágenes religiosas, a las que despedían entre aplausos una vez reprendían la marcha. La cuesta de la calle Oms, así como la de la Sang, volvieron a ser dos de los puntos más críticos del recorrido para los costaleros, que se enfrentaban a tramos de gran inclinación.

Al llegar a la Seu, las cofradías entraron al completo en el templo en absoluto silencio y un ritmo pausado, depositan su estandarte ante el altar y abandonan la Catedral por la parte derecha, bajo la mirada atenta de numerosos fieles que aguardaban dentro con profunda emoción.

Tanto el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, como el alcalde de Palma, Jaime Martínez, realizaron sendas ofrendas florales al Crist de la Sang cuando pase por delante del Ayuntamiento y del Palau del Consell. Cabe recordar que el Consistrio había instalado este año cerca de 250 sillas entre la plaza de Cort y en la calle Palau Reial.

Además, con el objetivo de acompañar el paso de la procesión, el Ayuntamiento dispuso que la iluminación de los principales espacios y edificios emblemáticos —la plaza de Cort, la fachada del Ajuntament, el Palau Reial y la Seu— permaneciera encendida hasta las 05.00 horas. De este modo, se garantizó una adecuada iluminación del recorrido procesional a su paso por el centro de la ciudad.

La procesión, que terminó para muchos a altas horas de la madrugada, salio desde la iglesia de l'Anunciació de Maria y discurrió por la Plaça de l'Hospital, la Costa de l'Hospital, la Costa de la Sang, La Rambla, Oms, Sant Miquel, la Plaça Major, la Plaça del Marquès del Palmer, la calle Colom, la Plaça de Cort y la calle Palau Reial, para, finalmente, entrar en la Catedral de Mallorca. Desde allí regresó el Crist de la Sang, pasando por las calles Palau Reial, de la Victòria, Conquistador, plaza de la Reina, paseo del Born, plaza Joan Carles I, Sant Jaume, plaza de Santa Magdalena, calle del Jardí Botànic, Costa de la Sang, plaza de l'Hospital y hasta su entrada en la parroquia de l'Anunciació de Maria, la cual realizó a las 3:45 horas.