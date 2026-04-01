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Platja de Palma espera alcanzar 80% de ocupación en Semana Santa y más del 90% en verano

Y de cara a la temporada alta, a pesar de la incertidumbre debida a la situación geopolítica por el conflicto en Oriente Medio, "Platja de Palma es destino seguro y ha hecho sus deberes para tener una previsiones muy buenas"

Turistas en el centro de Palma.

Turistas en el centro de Palma. / B. Ramon

EFE

Palma

Los hoteles de la Platja de Palma prevén ocupaciones del 80 % para esta Semana Santa que está a punto de comenzar y entre mayo y agosto espera alcanzar de entre 85 y 90% "para arriba", ha asegurado este miércoles el presidente de la patronal, Pedro Marín.

Esta Semana Santa, el sector turístico de Mallorca afrontará "incluso más competidores" de lo habitual en esta época del año "porque las estaciones de esquí están abiertas y llenas de nieve", pero aún así, la Asociación Hotelera de Playa de Palma (AHPP) tiene previsiones de ocupación de ese 80%.

Previsiones para la temporada alta

Y de cara a la temporada alta, a pesar de la incertidumbre debida a la situación geopolítica por el conflicto en Oriente Medio, "Platja de Palma es destino seguro y ha hecho sus deberes para tener una previsiones muy buenas", ha afirmado Pedro Marín en una rueda de prensa de análisis de cara al inicio de la temporada, sobre la que ha adelantado que "las previsiones son muy parecidas a 2025".

"Esperamos que esta incertidumbre de los problemas geopolíticos y el encarecimiento del combustible no nos perjudiquen; hasta el momento no afecta ni positiva ni negativamente", ha afirmado Marín, cuya asociación respresenta a 115 hoteles de la zona.

"Creemos que la temporada irá bien, no controlamos todo pero esperamos que sea al menos como la del año pasado", ha añadido el consejero delegado de la marca Palma Beach, Mika Ferrer.

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El ámbito más afectado por la situación y por la inflación asociada a ella serán los restaurantes, ha advertido el presidente de Restauración Mallorca CAEB, Juan Miguel Ferrer, por la subida de los costes del transporte, la distribución, el gas y la cesta de la compra. "Ahora mismo hay contención absoluta hasta que se pueda resolver o ver un poco de horizonte de cómo afecta este conflicto global", ha afirmado. "Aguantaremos todo lo que podamos antes de subir precios", ha subrayado.

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