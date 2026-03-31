Presentan el primer vehículo de los Bomberos que circuló por Palma tras someterse a una restauración

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presidido este martes en la plaza de Cort el acto de presentación de la incorporación de un nuevo vehículo al servicio de Bomberos de Palma, así como el primer camión de bomberos que prestó servicio en la ciudad. El primer edil ha estado acompañado por el teniente de alcalde y regidor de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bauzá de Keizer, y el jefe de los Bomberos de Palma, Eder García.

En el transcurso del acto, se ha presentado el primer camión de Bomberos con el que contó la ciudad, un Hispano Suiza Auto Tanc 40/50 que data de 1914 y que formó parte del entonces Servicio Municipal de Riegos e Incendios, precursor del actual cuerpo. El Ayuntamiento de Palma ha adquirido este vehículo histórico por un importe de 100.000 euros, después de ser restaurado por el coleccionista Guillem Amengual, pasando así a formar parte del patrimonio histórico de la ciudad.

El camión, que estuvo operativo hasta los años 50, permaneció durante décadas en estado de deterioro en un desguace, hasta que fue adquirido y restaurado por Amengual. Durante su intervención, el alcalde ha querido expresar un especial agradecimiento a la familia del restaurador, presente en el acto, destacando que "no solo se ha recuperado un vehículo, sino una parte fundamental de la historia de Palma".

Jaime Martínez y Eder García observan el primer camión de bomberos de Palma. / Cort

Asimismo, ha subrayado que, pese a recibir ofertas de compradores internacionales, Amengual siempre defendió que esta pieza "de alto valor histórico" debía permanecer en la isla.

En este sentido, el primer regidor de Cort ha señalado que, tras años de intentos y de ofertas que no pudieron materializarse, "Cort ha hecho una apuesta decidida por adquirirlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía con el objetivo de preservar la memoria del cuerpo de Bomberos y poner en valor su trayectoria y dedicación a lo largo del tiempo".

Tras su adquisición, el camión pasará a formar parte del Museo de los Bomberos de Palma, ubicado en el parque de Son Malferit.

Nuevo camión autobomba ligera

En el mismo acto se ha presentado la incorporación al servicio de un nuevo camión de la categoría Bomba Urbana Ligera (BUL), destinado a reforzar la operatividad de los Bomberos de Palma en el marco de la renovación del parque móvil del cuerpo.

Este vehículo, que ha supuesto una inversión de 483.875 euros, está diseñado para intervenir con rapidez en entornos urbanos, especialmente en calles estrechas, y permite actuar en incendios, rescates y accidentes de tráfico.

Además, incorpora equipamiento de última generación y herramientas con tecnología de batería, lo que mejora la eficacia de las intervenciones y las condiciones de trabajo de los efectivos. Con esta incorporación, el cuerpo de Bomberos de Palma dispone ya de tres vehículos de este tipo, que destacan por su versatilidad y capacidad de maniobra.

El Hispano Suiza data de 1914. / Cort

En esta línea, Martínez ha reiterado que esta inversión forma parte de "una apuesta clara y continuada del equipo de gobierno por reforzar la seguridad ciudadana y dotar al cuerpo de los medios que necesita", al tiempo que ha reafirmado su compromiso "con la mejora continua del servicio, tanto en recursos materiales como humanos".

Asimismo, ha recordado que el presupuesto de 2026 contempla una inversión de 3 millones de euros destinada a la modernización de la flota de vehículos del cuerpo de Bomberos, dentro de un presupuesto global de Seguridad Ciudadana que supera los 136 millones de euros. El alcalde ha destacado que "igual que en su momento este Hispano Suiza supuso un gran avance, hoy debemos seguir dando pasos adelante, incorporando nuevos recursos y tecnologías que nos permitan dar respuesta a los retos actuales de una ciudad como Palma".

Además, ha puesto en valor el conjunto de actuaciones impulsadas durante la legislatura para incrementar los medios destinados al cuerpo de bomberos, entre los que se incluyen la incorporación de tres furgones de auxilio, dos furgonetas de logística y un camión cisterna, así como el inicio de la contratación de una autobomba nodriza pesada que sustituirá a un vehículo con más de 20 años de antigüedad.

A ello se suman la mejora de infraestructuras como los parques de Sa Teulera y Platja de Palma, la recuperación del Parc Central de Bombers, la adquisición de nuevo material y el refuerzo de la plantilla, con la previsión de llevar a cabo en 2026 el proceso selectivo para cubrir 29 plazas.

"Del primer camión de 1914 al vehículo de última generación que incorporamos hoy ha pasado más de un siglo, pero el compromiso de los Bomberos de Palma con la ciudad sigue siendo el mismo", ha concluido Martínez, quien ha agradecido también la labor diaria de todos los integrantes del cuerpo.