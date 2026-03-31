Lágrimas y aplausos en la procesión de la Virgen de la Dolorosa del Martes Santo

A falta de media hora para el comienzo, continúan bajando penitentes por Costa d'en Brossa. A su vez, el obispo Sebastià Taltavull preside una misa en la iglesia de Sant Nicolau. Penitentes, costaleros e instrumentistas se preparan para iniciar la procesión de la Virgen de la Dolorosa.

Antes de iniciar la marcha, irrumpe en la plaza el himno de España mientras los cofrades de la Guardia Civil inclinan al cristo para saludar a la virgen de la Real Cofradía Virgen Dolorosa, acompañada de la Agrupación Musical Esencia. Inmediatamente, bailan al cristo que encamina la plaza de Frederic Chopin: la calle rompe en aplausos y algún asistente derrama las primeras lágrimas.

Tras un breve inciso y con algo de retraso, cinco minutos después de lo estipulado, se reanuda la marcha con fuertes golpes de tambores que asustan a los despistados. Poco después se unen el resto de instrumentos mientras salen los primeros nazarenos de Santa Mónica, que lo hacen mirando al suelo pendientes de los escalones. Avanzan los músicos y se hace el silencio, hasta que vuelve a aparecer una banda y así en repetidas ocasiones, únicamente se interrumpe con la música y las cadenas de los penitentes de Sant Geroni.

Prosiguen la marcha las cofradías de Nuestra Señora de la Soledad, Obra Redentora de Nuestra Señora de la Merced, Sant Geroni, Penitentes del Santo Cristo de Santa Cruz y Penitentes de Santiago, la cofradía con más nazarenos.

Con un pequeño cristo delante sostenido por un penitente y dos niños al costado del mismo, sale la cofradía Madre del Dolor Sereno. Su paso, que aguardaba paciente en la calle, comienza a prepararse con dos toques del llamador, mientras las mujeres mantillas le miran con sus rosarios en la mano. Unos minutos después suenan los dos toques, que anticipan la levantada, precedida por unas palabras del capataz: "Va por todos ustedes, valiente, para todos ustedes, fuerte". Un último toque y se levanta la imagen de la cofradía Madre del Dolor Sereno, arrancan las trompetas y suena el himno de España de nuevo. El paso abandona la plaza y suenan los aplausos, mientras la protagonista recibe algún tímido "guapa".

Detrás de ella, continúan saliendo más cofradías como la Juventud Oratoria, la Congregación Mariana Santa Catalina, la Juventud Antoniana, entre otras. Mientras en la Plaza del Mercat esperan, aún relajados, los nazarenos de otras cofradías. Los nervios parecen llegar justo antes de entrar a la iglesia, en la puerta lateral se concentrar los primeros rezos.

La procesión prosigue su marcha, una vez abandona la iglesia de Sant Nicolau, Frederic Chopin, calle Tous i Maroto, calle Constitució, Passeig del Born, Plaça Joan Carles I, calle Sant Jaume, Plaça de Santa Magdalena, calle del Jardí Botànic, Costa de la Sang y Costa de l'Hospital, llegando hasta la Iglesia de l'Anunciació de Maria.

Procesión de Nostra Senyora del Remei

Un rato antes de iniciar la marcha de la Virgen de la Dolorosa en Palma, a las 20:30 en el Molinar comienza la procesión de Nostra Senyora del Remei, que sale de la parroquia de la protagonista, y posteriormente pasa por las calles Aurora Picornell, Església del Remei, Manuel Bordoy, Son Fleixes, Cardenal Cerdà, Joan Nicolau Barceló, Llucmajor, Can Saül, Josep Maria Palau i Camps, Sant Marçal, Romaguer, paseo del Born del Molinar, Vicari Joaquim Fuster, Aurora Picornell y regreso a la parroquia.