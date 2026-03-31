La Autoridad Portuaria rechaza las propuestas de ARCA para la reforma del puerto de Palma "al no resultar viables"

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha cerrado la puerta a las propuestas planteadas por ARCA sobre la futura transformación del puerto de Palma "al no resultar viables". Tras una reunión mantenida este martes, el organismo portuario ha defendido que su hoja de ruta, aprobada en 2024 por el Consejo de Administración, responde a criterios de "rigor técnico, interés general y responsabilidad".

En el encuentro han participado el presidente de la APB, Javier Sanz, y el director del ente, Toni Ginard, quienes han trasladado a los representantes de la entidad conservacionista que sus alternativas han sido estudiadas, pero finalmente han sido rechazadas. Según sostiene la APB, estas propuestas "han sido analizadas en profundidad" dentro de las distintas opciones valoradas durante la fase de planificación, pero han sido descartadas "al no resultar viables desde el punto de vista técnico ni permitir dar respuesta a las necesidades operativas actuales del puerto y del conjunto de sus operadores".

La Autoridad Portuaria ha remarcado que el proyecto en desarrollo es el resultado de un proceso participativo llevado a cabo hace dos años, en el que se recogieron aportaciones de entidades sociales y ciudadanas, entre ellas ARCA y el Foro de la Sociedad Civil. Fruto de ese proceso, según ha destacado, se han incorporado varias actuaciones dirigidas a reforzar la integración entre puerto y ciudad y a recuperar espacios para uso ciudadano, como el futuro Museo Marítimo, la escuela municipal de vela, la reubicación del centro de FP Náutico-Pesquera o la recuperación patrimonial del paseo y del faro de la Riba.

Sin embargo, la APB subraya que esas demandas deben compatibilizarse con la operativa portuaria. En este sentido, recuerda que también ha mantenido reuniones con navieras e industrias auxiliares del sector náutico para concretar los requisitos técnicos y operativos necesarios para garantizar el funcionamiento del puerto.

Como resultado de ese análisis, el proyecto mantiene los tres puntos de atraque que la APB considera "actualmente necesarios para salvaguardar la cadena logística de Baleares", así como para asegurar el abastecimiento y la conectividad marítima de las islas. Asimismo, prevé un incremento moderado del espacio destinado a la reparación naval y a los astilleros, con el argumento de reforzar un sector estratégico que, según la Autoridad Portuaria, genera más de 5.000 empleos directos y sostiene a un amplio tejido de pequeñas y medianas empresas locales.

La APB insiste en que su intención no es imponer una única visión sobre el futuro del puerto, sino alcanzar "una solución equilibrada" entre intereses que, en ocasiones, son contrapuestos: la recuperación ciudadana del frente marítimo, el mantenimiento de tres áreas operativas plenamente funcionales para el tráfico marítimo y la necesidad de que el sector industrial disponga de condiciones competitivas.

Planta de tratamiento de residuos

En la reunión también se ha abordado el proyecto de la futura instalación de pretratamiento de desechos de buques MARPOL, también criticada por ARCA al prever su instalación en el entorno del castillo de Sant Carles. Sobre este punto, la APB ha querido dejar claro que la nueva planta no supondrá una implantación en un espacio ajeno a esta actividad, ya que se ubicará a escasos metros de las instalaciones actuales. El organismo defiende que esta infraestructura supondrá "una mejora sustancial" frente a las plantas hoy en funcionamiento, que considera obsoletas y con limitaciones técnicas y ambientales.

Según la APB, la nueva instalación permitirá cumplir de forma estricta la normativa internacional, europea y estatal en materia de residuos marítimos, realizar el tratamiento completo en el propio puerto de Palma —evitando el traslado de residuos a la península— y elevar de forma notable la recuperación de agua, pasando del 40% actual al 91%.