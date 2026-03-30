Inauguración del nuevo Club de Mar: cose el Passeig Marítim con el puerto y ofrece un nuevo balcón a Palma

Las nuevas pasarelas del Club de Mar ya cosen el Passeig Marítim con la Estación Marítima y abren un nuevo balcón sobre el puerto de Palma. La inauguración oficial de esta infraestructura, celebrada este lunes con corte de cinta, ha escenificado la voluntad de integrar el frente portuario en la ciudad. Tras una inversión millonaria de iniciativa privada para reformar integralmente toda la instalación, está previsto que en breve abran las tiendas y restaurantes que se instalarán en este espacio.

La nueva conexión peatonal permite unir por primera vez de forma directa el Passeig Marítim con la terminal de cruceros a través de las instalaciones del Club de Mar, al tiempo que ofrece a residentes y visitantes la posibilidad de recorrer un paso elevado desde el que contemplar nuevas vistas del puerto.

Durante el acto, el presidente del Club de Mar-Mallorca, Borja de la Rosa, ha subrayado el carácter histórico de la jornada y ha defendido que la actuación ha supuesto "eliminar barreras físicas que históricamente han separado el recinto portuario y el entorno urbano". A su juicio, se ha tratado de una intervención que ha permitido que "esta parte del puerto y la ciudad, tantos años ajenos la una a la otra, se hayan recuperado recíprocamente".

La nueva pasarela conecta el Passeig Marítim con el puerto. / B. Ramon

De la Rosa ha enmarcado esta apertura en una estrategia más amplia de modernización del club y de su entorno, y ha destacado que el proyecto ha sido posible gracias a la colaboración institucional y a la iniciativa privada. "Hoy hemos largado las amarras de una travesía que nos ha posicionado como referente europeo", ha afirmado. También ha puesto en valor el nuevo complejo que ha acompañado esta transformación, compuesto por cuatro edificios interconectados y más de 3.000 metros cuadrados destinados a ocio, restauración y actividades ligadas al mar, pensados para socios, ciudadanos y visitantes.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, ha asegurado que la actuación "ha trascendido de lo estrictamente portuario para convertirse en un hito de ciudad, de la comunidad autónoma y de todo el país". En su intervención, ha elogiado el esfuerzo inversor realizado y ha situado esta obra dentro del proceso de cambio que vive Palma.

Sanz ha remarcado que el nuevo Club de Mar "se ha abierto a la ciudad, ha eliminado barreras y se ha conectado con el entorno urbano", reforzando así la idea de un puerto más integrado en Palma. En este sentido, ha vinculado esta inauguración con las dos grandes transformaciones que marcan actualmente el litoral palmesano: la reforma del Passeig Marítim y la reordenación global del puerto.

Desde el Govern balear, el conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha incidido en que la nueva infraestructura "ha convertido al Club en un espacio más accesible y funcional, facilitando la conexión entre dos enclaves clave de la ciudad". Además, ha destacado que este tipo de iniciativas han encajado con la apuesta del Ejecutivo autonómico por el sector náutico como "una pieza estratégica" para Baleares.

Jaime Martínez: "Es más que ina infraestructura"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha querido dar a las pasarelas un valor que va más allá de la mera obra pública. "Son más que una infraestructura", ha señalado, antes de añadir que simbolizan la voluntad de un Passeig Marítim que ha querido "mirar al futuro" y consolidarse como referente de comercio, ocio, deporte, cultura y sostenibilidad.

Martínez ha agradecido al Club de Mar su implicación en una actuación que ha considerado crucial para este tramo del litoral palmesano y ha recalcado que el recinto "ha aspirado a sentirse más directamente conectado a la ciudad a la que ha pertenecido". A su juicio, esta intervención ha contribuido a reforzar el papel del Passeig Marítim como uno de los grandes espacios de centralidad urbana de Palma.