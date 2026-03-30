Arranca la Semana Santa con un cuarteto de procesiones en Palma

La noche invitaba a la reflexión y se notaba en Palma un clima especial de respeto y de devoción ante el recorrido por las calles del centro de la ciudad de las imágenes religiosas que representan la muerte y resurrección de Jesús. Y es que en los últimos años el Lunes Santo de Palma se está consolidando en una fecha especialmente significativa para los creyentes, que esta noche han llenado las calles de Palma para ver de cerca los pasos de las imágenes religiosas y el desfile de los penitentes que demuestran cada año su devoción por la figura de Jesús y de la virgen María. El lunes Santo es especialmente importante en Palma porque cuatro cofradías desfilan por las calles del centro, casi a la misma hora, con las imágenes religiosas de cada una de estas hermandades religiosas.

Las cofradías llevan meses preparando esta semana tan especial para los cristianos, que sienten una especial devoción por lo que representa la Semana Santa. Y por ello, el recorrido de las imágenes religiosas logran captar la emoción que representa para estas personas y que les permite reflexionar sobre el significado de la muerte de Jesús.

Poco antes de la ocho y media de la noche de hoy, con un respetuoso silencio y con una plaza de Santa Francesc repleta de gente, donde se juntaban creyentes y curiosos, ha iniciado el recorrido la espectacular imagen de Nostra Senyora de l’Esperança i la Pau. La figura de la virgen Maria iba avanzando muy lentamente, al ritmo que iba marcando la banda de música que le precedía. Nada más salir de la iglesia de Sant Francesc la imagen de la virgen ha recibido una lluvia de pétalos, que iban cayendo a la vez que el público, que llevaba horas esperando, aplaudía cada vez que avanzaba en su recorrido gracias al esfuerzo de los penitentes que cargaban sobre sus hombros el pesado paso, para ir recorriendo lentamente por las estrechas calles del centro de Palma. Había tanta gente que no fue fácil su llegada hasta la plaza de Santa Eulàlia, donde también aguardaban centenares de creyentes el paso de la impresionante imagen de la madre de Jesús. A continuación los penitentes siguieron su recorrido por la calle Cadena, la plaza de Cort, calle Colom, calle de la Bosseria, la plaza d’en Coll, la calle galera, la calle Corderia, la plaza de la Quartera, la calle de Esparteria, la plaza del Mercado, la Travesía de Ballester, la calle del Forn d’en Vila, la calle Gerreria, la plaza Quadrado, la calle Troncoso, para regresar de nuevo a la plaza de Sant Francesc, donde volvió volvieron a entrar la imagen de la Nostra Senyora de l’Esperança i la Pau en la iglesia.

A la misma hora también arrancaba la procesión del Sant Crist de l’Agonia. El paso con la imagen de Jesús salió desde el convento de Santa Clara, para continuar por las calles de Santa Clara, la Pureza, la calle d’en Morey, Can Fortuny, el Call, la calle Sol, Peleteria, Montesión y terminó su recorrido regresando de nuevo al convento de Santa Clara. Fueron muchas las personas que no pudieron evitar la emoción al ver de cerca la imagen de Jesucristo crucificado.

A la misma hora también arrancó la procesión del Buen Perdón, que salió desde la parroquia del Sagrado Corazón de Palma. Realizó el recorrido por las calles Reina Violant, Nunó Sanç, Son Ventallol y Jacint Verdaguer para finalmente terminar su recorrido en la plaza Santa Elisabet de Palma.

Tampoco faltó a su cita este año la procesión del Sant Crist del Boters, que salió algo más tarde que el resto de cofradías y lo hizo desde la iglesia de Sant Joan de Malta. El paso inició la procesión o por la calle Sant Joan, siguiendo por la Lonja, la plaza de la Drassana, Sant Pere, Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, Sant Feliu, calle Montenegro, Sant Joan y por último, ya avanzada la noche, ha vuelto de nuevo a la iglesia de Sant Joan de Malta.

Para los creyentes, sin duda, el Lunes Santo, se convierte en una cita muy importante porque representa una oportunidad de mostrar el respeto a las imágenes religiosas que estos días recorren las calles de Palma, donde se puede vivir una noche con un clima especial, lleno de respeto y de devoción religiosa.