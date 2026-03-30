Arranca la campaña "Salvem Portopí. Salvem el Port" para pedir cambios en la reforma del puerto de Palma

ARCA, GOB, Palma XXI y Fridays for Future Mallorca han lanzado la campaña ciudadana "Salvem Portopí. Salvem el Port" con el objetivo de pedir a la Autoridad Portuaria de Baleares que reconsidere su proyecto de reforma del puerto de Palma. Las entidades reclaman una ordenación de los usos portuarios "lógica, rápida de ejecutar, respetuosa con el patrimonio histórico y basada en criterios de protección ambiental".

La plataforma defiende una alternativa que pasa por crear un gran parque patrimonial en Portopí que integre el castillo de Sant Carles, la Torre de Senyals y el entorno portuario, todo ello acompañado de "un tratamiento paisajístico adecuado". Según los impulsores de la campaña, esta propuesta permitiría poner en valor "los elementos patrimoniales más antiguos del puerto de Palma" y abrir a la ciudadanía espacios que consideran únicos.

En la presentación de esta campaña han intervenido Àngels Fermoselle, de ARCA; Pere Rabassa, de Palma XXI; y Toni Font, del GOB.

Plantean "ubicar las empresas de reparación náutica al Moll Vell, donde ahora está la STP, y trasladar allí cerca el actual Astilleros de Mallorca. También apuestan por mantener los actuales puntos de atraque para navieras de pasaje y mercancías, instalar el Museu Marítim en el Contramoll Mollet, situar la Escola de Vela y la Escola Nàutica en el Moll Vell, y recuperar un Passeig de la Riba "similar en superficie al que existía a principios del siglo XX".

Ubicación del Parque Patrimonial propuesto en la zona de Portopi. / ARCA

Además, la campaña insiste en la necesidad de abrir a la ciudadanía los espacios del muelle de Sant Carles-Portopí, al entender que se trata de un enclave de alto valor histórico, cultural y paisajístico. Incluso plantean que el futuro parque patrimonial y ambiental pueda conectarse con Marivent e, incluso, con la Fundació Miró.

Frente a ello, los colectivos rechazan de plano el proyecto previsto para Portopí. En concreto, advierten de "la agresión ambiental" que supondría rellenar la dársena de Sant Carles con toneladas de tierra, piedra, escombros y escorias. También se oponen a la creación de "un polígono industrial bajo el castillo de Sant Carles y frente a la Torre de Portopí", así como a la instalación de una planta de tratamiento de residuos en el muelle.

Uno de los argumentos centrales de la campaña es la defensa del valor histórico de Portopí. Los impulsores subrayan que la Torre de Senyals es "la más antigua de España" y lamentan la falta de protección y proyección que, a su juicio, recibe este conjunto patrimonial. En este sentido, comparan su situación con la de la Torre de Hércules, en A Coruña, y sostienen que aquí existe un patrimonio de "idéntico valor o incluso superior" que debería ser mejor cuidado y realzado.

Las entidades aseguran, además, que su propuesta presenta tres ventajas "incuestionables" frente al plan de la Autoridad Portuaria: sería "más rápida de ejecutar, más ecológica y mucho más económica". Argumentan que la superficie libre actual en el muelle de Portopí es inferior a la suma de los espacios que hoy ocupan Astilleros y STP, por lo que trasladar allí toda la actividad obligaría a rellenar una de las dársenas "con escorias" para ganar suelo útil. Eso, señalan, implicaría "una enorme inversión económica, un fuerte impacto ambiental y un encarecimiento del proyecto, además de reducir la lámina de agua del puerto".

Advierten de un crecimiento interno del puerto

Por el contrario, sostienen que en el Moll Vell sí existe espacio suficiente para reordenar estos usos sin necesidad de acometer rellenos ni provocar una transformación tan agresiva del entorno. "El puerto no crecería externamente, pero sí internamente, disminuyendo la lámina de agua", advierten sobre el proyecto que cuestionan.

La campaña se ha puesto en marcha con esta rueda de prensa, que marca el inicio de una serie de acciones públicas que se desarrollarán durante las próximas semanas. Pese a su rechazo al actual planteamiento, las entidades aseguran que arrancan esta movilización "con la mano tendida a la Autoridad Portuaria" para intentar alcanzar un consenso que evite, dicen, destruir el patrimonio del puerto y dañar paisajísticamente un enclave histórico como el de Portopí.