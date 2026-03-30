La aplicación mobiApparc permitirá consultar en tiempo real la disponibilidad en párkings municipales y zona ORA en Palma

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha incorporado dos nuevas funcionalidades a la aplicación mobiApparc con el objetivo de mejorar el servicio. Entre las mejoras, destaca una nueva opción en el apartado 'Parkings' que permite consultar en tiempo real el nivel de ocupación de los distintos aparcamientos gestionados por la SMAP (párkings públicos y zona ORA), así como la distancia desde la ubicación de la persona usuaria.

Esta herramienta, que incluye acceso directo a la navegación mediante Google Maps o Mapas de iOS, facilita la planificación de los desplazamientos, optimiza el tiempo de búsqueda y ayuda a evitar trayectos innecesarios.

Asimismo, se ha incorporado una funcionalidad que permite establecer una fecha límite de uso para el pago de estancias. Esta opción resulta especialmente útil para quienes utilizan vehículos de alquiler. Para ello, se ha habilitado un subapartado específico dentro de la sección, desde el que se puede fijar de forma sencilla e intuitiva una fecha máxima de uso.

Abono de estancias

Esta mejora evita incidencias derivadas del uso de coches de alquiler, como el olvido de desactivar matrículas registradas en la aplicación una vez finalizado el periodo de uso. A partir de ahora, las matrículas quedarán automáticamente deshabilitadas al alcanzar la fecha establecida.

Actualmente, la aplicación cuenta con 242.119 usuarios – más de 91.000 activos- y permite abonar estancias tanto en la zona ORA como en los parkings de la red SMAP.