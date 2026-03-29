Fe y tradición en la procesión de la entrada de Jesús a Jerusalén en el centro de Palma

Fe y tradición han convergido esta tarde en la procesión de la entrada de Jesús a Jerusalén en el centro de Palma. A las seis en punto, los Tamborers de la Sala han salido de la iglesia de Sant Jaume al son de los tambores. Detrás de ellos, la cofradía de la Mare de Déu del Carme, de Pòrtol era la primera en iniciar el recorrido. Le seguían la hermandad Humildad y Paz, la hermandad de la Santa Caridad, la cofradía de Jesús del Gran Poder, de Santa Mónica, de Nuestra Señora del Socorro, de Jesús del Buen Perdón, de Nuestra Señora de la Soledad y así hasta 33 cofradías. La última de ellas la de Sant Jaume, una de las más antiguas de la ciudad, ha cerrado la procesión.

Una multitud, entre turistas y residentes, se ha congregado en la zona del Born para presenciar el desfile. Los asistenes, móvil en mano, no han dejado de captar imágenes en una jornada marcada por el frío.

Muchos menores

Entre los penitentes había muchos niños y niñas que han repartido caramelos y estampitas religiosas. Los nazarenos portaban palmas y ramas de olivo en recuerdo a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén que se celebra el Domingo de Ramos. Unos pocos iban descalzos y los cofrades de Sant Jeroni, vestidos con tela de saco, iban unidos por cadenas que arrastraban por el suelo. La procesión ha sido muy lenta y se ha alargado hasta el anochecer. Ha pasado por el Born, Jaume III, Bonaire, hasta la iglesia de la Concepció.

Pasos como el de Nuestra Señora de la Paz, escoltado por la Guardia Civil, o el de Jesús del Buen Perdón, ambos llevados a peso, han recibido aplausos.