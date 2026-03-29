Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en MallorcaITV coches extranjerosComedores escolaresJoana MarcúsProcesiones Semana SantaForo Mediterráneo
instagramlinkedin

La Catedral de Mallorca celebra el Domingo de Ramos y la bendición de palmas con un llamamiento a la paz

El obispo Sebastià Taltavull preside una celebración marcada por la reflexión sobre el sufrimiento actual y la la guerra en Oriente Medio

Las mejores fotos de la bendición de palmas y la celebración del Domingo de Ramos en la Catedral de Mallorca

Las mejores fotos de la bendición de palmas y la celebración del Domingo de Ramos en la Catedral de Mallorca

Ver galería

El obispo Sebastià Taltavull, rodeado de fieles / Guillem Bosch

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

La Catedral de Mallorca ha acogido este domingo la celebración del Domingo de Ramos, con la que la Iglesia da inicio a la Semana Santa, el periodo litúrgico más importante del año, en el que se conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. La jornada combina el recuerdo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con el anuncio de su Pasión, poniendo fin al tiempo de Cuaresma.

Los actos han comenzado en la entrada del Palacio Episcopal, donde el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha bendecido los ramos y palmas de los fieles. La ceremonia ha contado también con la participación de los niños del coro de la Seu, que han iniciado la celebración con cantos litúrgicos. Tras la lectura del Evangelio, se ha desarrollado la procesión hasta el interior del templo, donde se ha celebrado la Eucaristía.

Durante la misa se ha proclamado la Pasión del Señor, un relato que recorre los últimos momentos de la vida de Jesús, desde la Última Cena hasta su muerte en la cruz, invitando a los fieles a profundizar en el núcleo central de la fe cristiana.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, durante los actos previos a la celebración de la Eucarística en la Seu

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, durante los actos previos a la celebración de la Eucarística en la Seu / Guillem Bosch / GUILLEM BOSCH

En su homilía, el obispo Taltavull ha subrayado el significado de la cruz como expresión del amor de Dios, recordando que el misterio cristiano une muerte y vida, y solo puede entenderse plenamente a la luz de la Resurrección. Asimismo, ha hecho referencia a las “cruces” del mundo actual, marcadas por el sufrimiento, la guerra y la injusticia, planteando la necesidad de transformar ese dolor en esperanza.

En este contexto, ha lamentado la situación en Tierra Santa, donde las restricciones derivadas del conflicto han impedido celebrar con normalidad el Domingo de Ramos en Jerusalén, dificultando la participación de los fieles en una jornada especialmente significativa.

Finalmente, el obispo ha invitado a vivir la Semana Santa como un camino de conversión personal y compromiso, subrayando que el encuentro con Jesucristo transforma tanto la vida individual como la sociedad.

Noticias relacionadas

En la misma línea, el Papa León XIV ha recordado desde Roma que, mientras la Iglesia contempla la Pasión del Señor, no se puede olvidar a quienes hoy sufren de manera real. El Pontífice ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para sostener a los pueblos afectados por la guerra y promover caminos de reconciliación y paz.

Inicio de la ceremonia de Domingo de Ramos en la Catedral de Mallorca

Inicio de la ceremonia de Domingo de Ramos en la Catedral de Mallorca / Guillem Bosch

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Domingo de Ramos
  • Catedral de Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La centralita de Son Espases, desbordada con esperas de hasta 20 minutos al teléfono para ser atendido
  2. Santi Taura: “Cocinar cocina mallorquina lo hace mucha gente; cocinar historia es otra cosa”
  3. Seis meses de espera en la ITV de Mallorca: La fiebre por nacionalizar coches de matrícula extranjera se dispara y desborda el servicio
  4. Entre la gentrificación y el enriquecimiento del barrio: el nuevo estudio de bienestar de Pere Garau divide opiniones
  5. Cinco recetas mallorquinas de panades
  6. Avistan a un tiburón nadando en la bahía de Palma
  7. La fiscal mantiene su petición de multa y 15 años de inhabilitación para la jueza de Palma acusada de prevaricación
  8. Continúa la búsqueda de la mujer condenada a cadena perpetua por la muerte de su bebé recién nacida en Porto Cristo al tirarla a un contenedor de basura

La Catedral de Mallorca celebra el Domingo de Ramos y la bendición de palmas con un llamamiento a la paz

La Catedral de Mallorca celebra el Domingo de Ramos y la bendición de palmas con un llamamiento a la paz

Más de 200 personas forman una cadena humana contra el macroproyecto de GESA al grito de “¡Parque sí, cemento no!”

Más de 200 personas forman una cadena humana contra el macroproyecto de GESA al grito de “¡Parque sí, cemento no!”

Tras las bufandas de Franco, ahora bufandas de Vox en la Fira del Ram de Palma

Las playas de Palma inician la temporada con graves carencias: No hay duchas, pasarelas ni primeros auxilios

Son Sardina no quiere esperar más para tener una plaza y un casal en Can Pesquet

Son Sardina no quiere esperar más para tener una plaza y un casal en Can Pesquet

Cort y el Govern amplían hasta final de mayo la tramitación de la tarjeta única de transporte

Cort y el Govern amplían hasta final de mayo la tramitación de la tarjeta única de transporte

Avistan a un tiburón nadando en la bahía de Palma

Entre la gentrificación y el enriquecimiento del barrio: el nuevo estudio de bienestar de Pere Garau divide opiniones

Entre la gentrificación y el enriquecimiento del barrio: el nuevo estudio de bienestar de Pere Garau divide opiniones
Tracking Pixel Contents