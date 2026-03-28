Son Sardina no quiere esperar más para tener una plaza y un casal en Can Pesquet

Los vecinos de Son Sardina han protagonizado este sábado, 28 de marzo, una jornada reivindicativa en la que ha habido talleres, cuentacuentos, exposición de bonsais y una comida común, con macarrones gratis, en la plaza de Can Banya. Su reclamación es la misma desde hace décadas, disponer de un espacio y un casal públicos en el solar de Can Pesquet, actualmente propiedad de la inmobiliaria Solvia y que el Ayuntamiento de Palma ha previsto adquirir.

“El tiempo va pasando y no queremos ser una promesa electoral, sino que tenemos una necesidad urgente, nuestras asociaciones necesitan espacio para desarrollarse”, ha explicado Xesc Alemany, miembro de la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, sobre la razón por la que han organizado esta jornada reivindicativa pese a que Cort ha anunciado que cuenta con una partida de 220.000 euros la compra del solar de Can Pesquet. “Esta reivindicación tiene más de 40 años de historia y es la de reclamar espacios realmente públicos, de titularidad pública, para el pueblo de Son Sardina”.

Tal como ha recordado Alemany, el uso de una plaza que creían municipal y que es propiedad de la Iglesia provocó problemas con quien era el diácono hasta hace unos meses, y el casal del que disponen ahora, además de ser también de propiedad privada, no está en las condiciones necesarias para las actividades de los muchos colectivos y asociaciones que tiene Son Sardina y sa Garriga, con más de 3.000 habitantes. El hartazgo vecinal por esas promesas que han recibido en los últimos años de “ayuntamientos de diferente color” que al final no han dado los pasos para hacer realidad lo prometido les hace continuar con sus reivindicaciones. “No pedimos ningún privilegio, pedimos un derecho que son espacios públicos y espacios de encuentro y reunión”, ha querido dejar claro Alemany.

Los escoltas, la asociación de la tercera edad, la asociación de vecinos, los Cossiers y el resto de entidades cívicas de esta zona han colaborado en la jornada reivindicativa. Sentada en un banco de la plaza, Toni Llabrés contemplaba a sus nietos jugar. “Tenemos las mismas reivindicaciones de hace 40 años. Venga quien venga, Son Sardina no existe y es una cosa sorprendente porque necesidades tenemos muchas. Nosotros somos una población comparable a Puigpunyent, ¿qué tiene Puigpunyent y qué tenenos nosotros?”, cuestiona esta vecina.

A su lado, Miquel Roig, ‘en Pescató’, de la familia de Can Pesquet, también ha acudido a la plaza. “Mis primas fueron afectadas por esta compra forzosa y creo que es muy justo que el casal se haga en este solar. Pedimos justicia”, ha afirmado. La falta de un espacio público no es su única queja, tanto él como Llabrés están en contra de que la incineradora de Son Reus asuma la basura procedente de Ibiza y exigen el cierre de los dos hornos más antiguos.

En otro banco, Silvina Romano, residente en Son Sardina desde hace cuatro años, confía en poder ver ese espacio público y el casal construidos antes de que sus dos niños sean más mayores. “Es importante hacer barrio, hacer pueblo y tener un espacio. En este barrio hay mucha actividad y muchas asociaciones que necesitan un sitio donde estar y a veces tenemos que estar en sitios que no son del todo nuestros y merecemos un espacio como ciudadanos”, ha reivindicado.

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Hasta final de este mes se están recogiendo las propuestas de los vecinos sobre qué necesitan en el futuro espacio público y casal. Muchas de las demandas se han expuesto en un panel en la misma plaza. Incluir algún elemento de memoria histórica, instalar una estructura grande con sombra para que los Cossiers y los Gegants puedan ensayar y hacer bailes, poner fuentes de agua, con arbolado y accesible para la gente mayor y los niños pequeños son algunas de las peticiones.