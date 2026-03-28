Entre la gentrificación y el enriquecimiento del barrio: el nuevo estudio de bienestar de Pere Garau divide opiniones

Es una escena poco habitual en el barrio de Pere Garau, en Palma. Alrededor de 30 influencers se han reunido este sábado (21 de marzo) en la plaza de les Columnes. Cabellos perfectamente peinados, ropa combinada en tonos beige, blanco y terracota, smoothies de distintos colores en la mano y móviles listos para usar en cualquier momento. Se abrazan, algunos incluso lloran de alegría, y hablan en alemán e inglés.

Que algo fuera de lo común está ocurriendo lo perciben también los transeúntes y vecinos del barrio, que se acercan con curiosidad al grupo de influencers reunido frente al nuevo estudio de bienestar “So Mallorca”, donde se celebra su inauguración oficial.

“So Mallorca” es un proyecto de la influencer alemana Soraya Scheuring. La joven de 27 años quiere ofrecer en este espacio de 350 metros cuadrados clases de pilates, yoga y lagree (un nuevo entrenamiento de cuerpo completo), además de abrir una cafetería. Los precios de las clases de yoga son de 220 euros por diez sesiones, mientras que cinco clases de lagree cuestan 165 euros. El estudio también ofrece diversos tratamientos de bienestar.

“Simplemente echaba en falta un lugar así en Mallorca”, afirma Scheuring.

La propietaria de “So Mallorca”, Soraya Scheuring. / Nele Bendgens

Criada en Mallorca

Conoce muy bien la isla. La madre de Scheuring se trasladó a Mallorca con ella cuando apenas tenía seis meses. Soraya creció en Capdepera. Asistió a un colegio católico mallorquín en Artà y habla con fluidez español y catalán.

“Tengo un vínculo muy fuerte con la isla y he vivido aquí durante 15 años”, explica. Más tarde se trasladó a Alemania para cursar el bachillerato y estudiar (Administración y Dirección Internacional de Empresas). Después vinieron una estancia en Bali, su candidatura a Miss Germany y, finalmente, el regreso a Mallorca.

Según cuenta, montar su propio estudio era un sueño desde hacía mucho tiempo. Que finalmente haya sido en un local de esquina, completamente reformado con acabados de lujo, en el barrio de Pere Garau, fue pura casualidad.

“Yo vivo por la zona de Avenidas. Durante un paseo vi que el edificio estaba vacío y me encantó al instante”, afirma la influencer. Según sus propias palabras, ha invertido más de 400.000 euros, probablemente con la ayuda de una inversora.

Pere Garau, afectado por la gentrificación

Desde la transformación de la calle Nuredduna en zona peatonal, los precios inmobiliarios en esta zona no han dejado de subir. En la plaza de les Columnes, lugares como el café Federal y el hotel Nou Baleares están atrayendo cada vez a más turistas extranjeros al barrio.

Pere Garau se ha convertido así en uno de los barrios más afectados por la gentrificación. Y, sin embargo, este barrio es justo lo contrario de la imagen idílica que muchos tienen de Mallorca, con palmeras, vistas al mar y edificios históricos.

Pere Garau ha sido siempre un barrio de migrantes, que atraía a sus habitantes con empleos en el sector turístico. Aquí también vivían artesanos, mecánicos y trabajadores de correos. La gente trabajadora, aunque de orígenes muy diversos, sigue marcando hoy en día la vida en sus calles: marroquíes, argelinos, colombianos, bolivianos, chinos o búlgaros.

Quien pasea por el barrio entiende uno de los lemas de la iniciativa vecinal Flipau amb Pere Garau: “Todo el mundo en un solo barrio”.

Un día en el Mercado de Pere garau. / Bernardo Arzayus

Un comienzo difícil para el estudio

Soraya Scheuring no tarda en darse cuenta de lo que implica poner en marcha un negocio con esta idea precisamente en este barrio. Ni siquiera un día después de la apertura de “So Mallorca”, las paredes del estudio aparecieron cubiertas de grafitis con los lemas “menos turismo” y “más barrio”.

“Por supuesto que me afectó ver los grafitis y la forma en que se percibe el proyecto desde fuera”, afirma. “Aunque en parte puedo entenderlo, creo que hay otras maneras, más allá del vandalismo, de llamar la atención sobre los problemas del barrio”.

Ahora quiere aprender de las críticas y comunicar mejor que “So Mallorca” es también un lugar “al que todo el mundo puede venir y que no es exclusivo para extranjeros”. Por ejemplo, algunas clases se ofrecen en español y los residentes reciben un 15 % de descuento en todos los servicios.

“Quiero que haya un ambiente agradable y pacífico aquí en el barrio y que todos podamos convivir. Para mí, ese es también el objetivo de la comunidad y la vecindad: que nadie sea discriminado”, señala Soraya Scheuring.

Pintadas en un local de Nuredduna. / DM

La asociación vecinal critica la acción

La asociación de vecinos de Pere Garau ha condenado la acción contra el nuevo estudio de bienestar: “Somos conscientes de que puede haber opiniones diferentes sobre el desarrollo del entorno y sobre cuestiones como el turismo. Sin embargo, estamos firmemente convencidos de que este tipo de acciones no contribuyen a la cohesión del barrio, sino que más bien lo perjudican”.

También el activista Nael Falo, de la iniciativa vecinal Flipau amb Pere Garau, lamentó lo ocurrido. No obstante, se muestra muy crítico con la apertura. “Con la peatonalización de la calle Nuredduna ya preveíamos una transformación, elitización y turistificación. Pero esto supera todas nuestras peores previsiones”, declaró al diario Mallorca Zeitung.

No es el único que piensa así. “Entiendo la frustración. Este estudio es un lugar para gente con dinero, no para los vecinos de Pere Garau. Algo así encaja en la zona comercial de Jaume III, pero no aquí”, comenta un residente a MZ.

“So Mallorca”, el nuevo estudio de bienestar en pleno corazón de Pere Garau. / Nele Bendgens

“Mallorca también se beneficia del turismo”

Soraya Scheuring destaca los aspectos positivos: “Que el barrio cambie es algo inevitable. Mucha gente ama esta isla y quiere vivir aquí. Mallorca también se beneficia del turismo y nosotros generamos empleo”, argumenta.

“Mi intención simplemente era crear un lugar tranquilo donde la gente pueda relacionarse y desconectar de la rutina diaria”.

Queda por ver si los vecinos de Pere Garau podrán permitirse algo así. “So Mallorca” abrirá oficialmente sus puertas el 1 de abril.