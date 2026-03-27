Estas son todas las afectaciones al tráfico y desvío de autobuses en Palma con motivo de los actos programados por Semana Santa

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial con motivo de varios actos programados a partir de este fin de semana y el resto de la Semana Santa que provocarán afectaciones al tráfico y desvíos puntuales en diferentes puntos de la ciudad.

Actos el 28 de marzo

Por otro lado, con motivo de la carrera nocturna Herbalife Night Run Mallorca organizada para el sábado 28 de marzo, se producirán interrupciones de tráfico en la zona de Son Moix y La Vileta entre las 19.00 y las 21.00 horas.

Durante el evento deportivo, permanecerán cerrados a la circulación de vehículos el Camí del Reis en el tramo comprendido entre el Estadi Mallorca Son Moix y la rotonda de Miquel Lladó; el Camí de la Vileta en el trayecto entre el Camí dels Reis y el Camí de Son Puig; el Camí de Son Puig entre la rotonda del Camí dels Reis y la de Miquel Lladó; y la calle Miquel Lladó quedará completamente cerrada.

Actos el 29 de marzo

De cara a la jornada del domingo día 29 de marzo, desde primera hora de la mañana, entre las 08.00 y las 11.00 horas con motivo de la celebración de la 5ª Vuelta Suzuki Tecnicars, que tendrá lugar en la Gran Via d’Asima, la circulación en un tramo del Polígono de Son Castelló permanecerá cerrada para la concentración de participantes. También, el evento obligará al cierre del tramo comprendido entre las calles Gremi de Boneters y Gremi de Sucrers i Candelers.

Ese mismo día por la tarde, entre las 18.00 y las 21.00 horas, con motivo de la manfeistación programada, la zona afectada será Avingudes entre las 18.00 y las 21.00 horas aproximadamente.

El itinerario de la concentración empezará en la plaza de Pere Garau y seguirá por Francesc Manuel de los Herreros, Nuredduna, la avenida de Alexandre Rosselló, plaza España, Sant Miquel, plaza Major, Colon, plaza de Cort, Conqueridor, plaza de la Reina, Paraires y calle de la Constitución.

En cuanto a las restricciones y desvíos por este acto, se ocupará la calzada de Avenidas. En sentido, el tráfico se desviará por el túnel de General Riera en dirección a Antoni Marquès. En sentido antihorario se mantendrá la circulación habitual.

Asimismo, se cerrarán las salidas de los aparcamientos de Comte Sallent en sentido plaza de España; y el de plaza España quedará cerrada la salida en dirección hacia Avenidas.

Por otro lado, a causa de la carrera “Herbalife Night Run”, entre las 19:00 y las 21:00 horas aproximadamente, se verá afectada la línea 8 (Son Roca-Sindicat), que finalizará su ruta en la rotonda con Camí dels Reis, en una parada provisional. Por otro lado, la línea 7 (Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida) sufrirá retenciones al paso de la carrera por la rotonda de Camí de Son Rapinya, aunque proseguirá posteriormente la ruta habitual.

Líneas de bus desviadas

El domingo 29, con motivo de la manifestación convocada en el centro de Palma, entre las 18:00 y las 21:30 horas aproximadamente circularán desviadas las siguientes líneas: A1, L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L10, L12, L24, L14, L16, L22, L23, L25, L33, L35, L46 y L47. Durante este intervalo de tiempo, quedarán sin servicio las paradas 1330, 1051, 981, 543, 110, 390, 598, 111, 113, 455, 559, 1139, 325, 388, 389, 453, 1982 y 7.

Celebración de procesiones de Semana Santa

En el marco del programa de procesiones de Semana Santa que recorrerán gran parte del centro de la ciudad a partir del domingo día 29 de marzo hasta el domingo día 5 de abril, también la Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial de tráfico para estos días.

Procesiones el 29 de marzo

La primera procesión en celebrarse es la ‘Processó dels Rams’ que tendrá lugar el domingo 29 de marzo entre las 10.45 y las 11.30 horas. Durante el recorrido se producirán restricciones temporales a la circulación por las calles Aurora Picornell, Vicari Joaquim Fuster, Santueri, de la Ventada, la plaza de la Font y calle Cortecera.

También el domingo por la atrde, entre las 18.00 y las 21.30 horas, se celebrará la ‘Processó de l’entrada de Jesús a Jerusalem’, que ocasionará nuevas afectaciones al tráfico en el centro de Palma. Se cerrarán los accesos desde el Passeig de Mallorca en dirección a Jaume III, la plaza de la Reina en dirección a Joan Carles I y la Rambla en dirección a Joan Carles I.

El recorrido de la procesión seguirá las calles Sant Jaume, plaza de Joan Carles I, Passeig del Born, Sant Feliu, Sant Gaietà, Can Asprer, Jaume III, Baró de Santa Maria del Sepulcre, Berenguer de Sant Joan, Bonaire y Concepció.

Procesiones el 30 de marzo

De cara a la jornada del lunes 30 de marzo, habrá varias interrupciones a la circulación entre las 20.15 y las 00.00 horas debido a las cuatro procesiones previstas para este día.

Por un lado, en el casco antiguo tendrá lugar la ‘Processó del Sant Crist de l’Agonia’ entre las 20.30 y las 00.00 horas. Durante este periodo se realizarán retenciones en el tráfico progresivos al paso de la comitiva, que partirá del Convent de Santa Clara y recorrerá las calles de la Puresa, Morei, Can Fortuny, del Call, del Sol, la Pelleteria, Monti-Sion y Santa Clara, para luego regresar al punto de partida.

Igualmente, en la misma zona, desde las 20.15 hasta las 00.00 horas se celebrará la ‘Processó de Nostra Senyora de l’Esperança’, la cual generará restricciones en la calle del Conqueridor, cerrada en dirección a la plaza de Cort, así como en la calle Temple, en la que los vehículos serán desviados hacia la calle Socors.

El recorrido se desarrollará por Sant Francesc, el Convent de Sant Francesc, la plaza de Santa Eulàlia, calle de Cadena, Colom, Bosseria, Galera, Corderia, plaza de la Quartera, Esparteria, plaza del Mercadal, Travessa d’en Ballester, Forn d’en Vila, Gerreria, plaza de Quadrado, Can Troncoso y plaza de Sant Francesc.

Por otro lado, en la zona de la Llotja y Santa Creu transcurrirá la ‘Processó del Sant Crist dels Boters’ entre las 21.00 y las 24.00 horas con afectaciones a la circulación de vehículos progresivos a lo largo de su itinerario.

La procesión tiene previsto salir de la iglesia de Sant Joan de Malta y seguir por la Llotja de Mar, la plaza de la Drassana, las calles Sant Pere, Sant Llorenç, la Costa de Santa Creu, Sant Feliu, Montenegro y Sant Joan, para regresar al punto de origen.

La última procesión del lunes será la ‘Processó del Buen Perdón’, por la que quedarán restringidas temporalmente la circulación de algunas vías de la zona de Hostalets y Jacint Verdaguer entre las 20.30 y las 24.00 horas.

La salida se realizará desde la parroquia del Sagrat Cor, siguiendo por la calle de Reina Violant, la de Nuño Sanz, Son Ventallol, Jacint Verdaguer, la plaza de Santa Elisabet, y el regreso a la Parroquia.

Al igual que en el resto de las procesiones, se realizarán cierres viales puntuales al paso de la comitiva.

Procesiones 31 de marzo

En previsión a las afectaciones de tráfico del martes día 31 de marzo, entre las 20.30 y las 23.30 horas se celebrará la ‘Processó de la Verge del Carme’ en la zona de Es Molinar.

Por este motivo, se producirán interrupciones a la circulación de vehículos durante el desarrollo de esta procesión, cuyo itinerario se iniciará en la iglesia del Remei del Molinar y discurrirá por las calles Aurora Picornell, Manuel Bordoy, Son Fleixes, Cardenal Cerdà, Joan Nicolau i Barceló, la calle Llucmajor, Romaguer, el Passeig del Born del Molinar, Vicari i Joaquim Fuster, para regresar a Aurora Picornell y concluir en la plaza de l’Hospital.

Durante el trayecto, el camino de Llucmajor se verá afectado por cortes puntuales.

Por otro lado, en el centro de Palma entre las 21.00 y las 23.30 horas, tendrá lugar la ‘Processó de la Verge Dolorosa’, que implicará cortes de tráfico en varios de los principales accesos a la zona.

En concreto, se cerrará la circulación en el Passeig de Mallorca en dirección a Jaume III, en la plaza de la Reina hacia Joan Carles I y en Via Roma en dirección a La Rambla.

La procesión partirá de la iglesia de Sant Nicolau y recorrerá la plaza de Frederic Chopin, las calles Tous i Maroto y Constitució, el Passeig del Born, la plaza de Joan Carles I, Sant Jaume, la plaza de Santa Magdalena, Costa de la Sang y finalizará en la plaza de l’Hospital.

Procesiones 1 de abril

Las celebraciones de Semana Santa continuarán con la celebración de tres procesiones el miércoles 1 de abril.

Por un lado, entre las 20.30 y las 23.30 horas, tendrá lugar la ‘Processó del Crist de la Santa Creu’, que provocará interrupciones de tráfico en el entorno de Santa Creu y la Llotja.

Durante este periodo se realizarán cortes de circulación progresivos al paso de la procesión, que partirá de la calle Forn de l’Olivera y recorrerá Barques de Bou, la plaza de la Porta de Santa Catalina, la calle de la Santa Creu, Sant Feliu, Montenegro, Sant Joan, la Llotja de Mar, la plaza de la Drassana, Sant Pere, Sant Llorenç y la Costa de Santa Creu, para finalizar en la iglesia de la Santa Creu.

Por otro lado, desde las 21.00 y las 23.30 horas se celebrará la ‘Processó del Camí de Getsemaní’, que causará restricciones temporales a la circulación entre la zona de Hostalets y la Soledat.

Asimismo, se producirán cierres de tráfico progresivos al paso de la comitiva por el recorrido del itinerario que es el siguiente: salida desde la iglesia del Sagrat Cor, siguiendo por calle de la Reina Violant, Nuño Sanç, Bujosa, Forteza, Reis Catòlics, plaza de Miquel Dolç, Reis Catòlics, Sureda, Sant Rafel, Cabrera, plaza de los Mínims y la iglesia de Nostra Senyora de la Soledat.

También, se celebrará en el centro la ‘Processó de Nuestro Padre Jesús de la Humildad’ entre las 20.00 y las 01.10 horas.

Al igual que en el resto de las procesiones, se producirán cierres de tráfico progresivos a lo largo de todo el itinerario, que se iniciará en la calle Sant Miquel y continuará por la plaza del Olivar, Josep Tous i Ferrer, Velázquez, Volta de la Mercè, plaza de la Mercè, Can Vatlori, Can Espanya, plaza del Banc de s’Oli, Can Estade, d’en Rubí, nuevamente Sant Miquel, Costa de sa Pols, La Rambla, Oms, y regreso a Sant Miquel.

Durante el desarrollo de esta procesión, las líneas de la EMT afectadas serán desviadas, y la salida del aparcamiento de la plaza Major por La Rambla permanecerá cerrada mientras dure el paso de la comitiva.

Procesiones 2 de abril, Jueves Santo

El jueves 2 de abril tendrá lugar en Palma la ‘Processó del Sant Crist de la Sang’, la más concurrida de la Semana Santa, lo que implicará importantes afectaciones de tráfico en el centro de la ciudad durante la tarde y la noche.

El dispositivo estará activo entre las 19.00 y las 02.00 horas, periodo en el que se llevarán a cabo cortes de circulación progresivos al paso de la comitiva.

Además, se establecerán restricciones significativas en algunos de los principales accesos al centro, con el cierre total de la calle Conqueridor, el corte de la plaza de Joan Carles I en dirección a la calle de la Unió y la interrupción del tráfico en Via Roma en sentido hacia La Rambla.

La procesión iniciará su recorrido en la plaza de l’Hospital y continuará por la Costa de la Sang, La Rambla, la calle dels Oms, Sant Miquel, la plaza Major, Marquès del Palmer, Colom, la plaza de Cort y Palau Reial, para finalizar con la entrada en la Catedral.

Con motivo de este evento, todas las líneas de la EMT que circulan por el centro serán desviadas, y la salida del aparcamiento de la plaza Major por La Rambla permanecerá cerrada mientras dure la procesión.

Viernes Santo y Domingo de Resurección

Con motivo del Viernes Santo, día 3 de abril, se celebrará en Palma la ‘Processó del Sant Enterrament’, por la que habrá restricciones de tráfico en el centro de la ciudad entre las 19.00 y la 01.30 horas

En concreto, la calle Conqueridor permanecerá cerrada en dirección a la plaza de Cort, mientras que en la calle Antoni Planas i Franch se desviará el tráfico hacia la calle Mateu Enric Lladó.

La procesión partirá de la basílica de Sant Francesc y recorrerá las calles Cadena, Colom, Bosseria, la plaza d’en Coll, Galera, Corderia, la plaza de la Quartera, Esparteria, la plaza del Mercadal, Travessa d’en Ballester, Socors y la plaza de Llorenç Bisbal.

El domingo 5 de abril, coincidiendo con el final de las celebraciones de Semana Santa, tendrán lugar en Palma dos procesiones por las que se producirán interrupciones a la circulación de vehículos en la zona de La Vileta y en el centro de la ciudad, principalmente durante la mañana.

La primera tendrá lugar entre las 08.30 y las 10.30 horas en el barrio de La Vileta la ‘Processó de l’Encontre’, que ocasionará cortes de tráfico progresivos al paso de la comitiva. El recorrido se desarrollará por las calles Rector Joan, Castell de Fidardo, Massanella, Camí de la Vileta, Comte, D. Barberi, Santa Ponça y Ciri.

Posteriormente, entre las 11.00 y las 12.30 horas, transcurrirá en el centro de Palma la ‘Processó del dia de Pasqua’, que también implicará restricciones a la circulación. En este caso, se producirá el cierre de la calle Conqueridor en dirección a la plaza de Cort, además de cortes puntuales al paso de la procesión por su itinerario, que se iniciará en la calle Santa Eulàlia y continuará por Argenteria, Bosseria, Colom y la plaza de Cort, para regresar nuevamente al punto de inicio.

Desvíos de líneas EMT con motivo de las procesiones de Semana Santa

El domingo 29, Domingo de Ramos, con motivo de la procesión ‘Entrada de Jesús a Jerusalén’ se verán afectadas las líneas L3 (Pont d’Inca – Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L7(Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L20 (Portopí-Son Espases), L25 (s'Arenal - Plaça Reina | Catedral) y L35 (Aquàrium - Plaça Reina | Catedral) entre las 18:00 y las 21:30 horas aproximadamente. Durante este tiempo quedarán sin servicio las paradas 7,986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.

El lunes 30 de marzo, con motivo de los cortes de tráfico por la procesión ‘Nostra Senyora de l’Esperança’, la línea CC realizará su última salida a las 19:40 horas.

El martes 31 de marzo, a causa de la ‘Processó de la Verge Dolorosa’, las líneas L3 (Pont d’Inca – Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L7(Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L20 (Portopí-Son Espases), L25 (s'Arenal - Plaça Reina | Catedral) y L35 (Aquàrium - Plaça Reina | Catedral) circularan desviades desde las 21:00 las 23:30 horas aproximadamente. La L35 realizará inicio y final de ruta en plaza de Espanya, durante ese horario. Las paradas siguientes se verán anuladas durante la duración de la procesión: 104, 106, 107, 1048, 7, 986, 50, 52, 53 y 54.

El mismo día, a causa de la procesión de la “Verge del Carme” en el Coll den Rebassa, entre las 20:00 y las 23:30 circularán desviadas las líneas L18 (Son Riera-Sindicat), L27 (Circular Son Llàtzer - izquierda), L28 (Circular Son Llàtzer-derecha) y L35 (Aquàrium - Plaça Reina | Catedral).

Por otra parte, el Miércoles Santo, con motivo de la procesión de “Nuestro Padre Jesús de la Humildad”, entre las 20:00 y la 1:00 de la madrugada, circularán desviadas las líneas L3 (Pont d’Inca – Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L7(Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L20 (Portopí-Son Espases), L25 (s'Arenal - Plaça Reina | Catedral) y L35 (Aquàrium - Plaça Reina | Catedral). La línea CC (Centre Ciutat) finalizará su servicio a las 19:05 horas en la parada 451 (Avingudes con Manacor).

El mismo miércoles 1 de abril, entre las 21:30 horas y las 2:00 h aproximadamente, las líneas 5 (Rafal Nou-Pl Progrés), L7 (Son Gotleu - Son Serra - Sa Vileta / Son Vida) y L14 (Sant Jordi / S'Hostalot - Pl. Espanya) circularán desviadas con motivo de la “Procesión de Getsemaní”.

El jueves 2 de abril, a causa de la “processó del Sant Crist de la Sang”, las líneas L3 (Pont d’Inca – Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L7(Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L20 (Portopí-Son Espases), L25 (s'Arenal - Plaça Reina | Catedral) y L35 (Aquàrium - Plaça Reina | Catedral) circularán desviadas desde las 19:00 las 2:00 horas de la mañana aproximadamente.

Finalmente, el día 5 de abril, con motivo de la “Processó de l’Encontre” en Sa Vileta, la L7 circulará desviada a su paso por este barrio, entre las 8:30 y las 10:30 horas aproximadamente.