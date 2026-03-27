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Retiran 200 bolsas de basura en la limpieza de los márgenes de la Vía de Cintura, donde pernoctan decenas de indigentes

Operarios de Carreteres del Consell llevan una semana retirando desechos que se han acumulado en las zonas ajardinadas

Bolsas de basura recogidas por los operarios en la Vía de Cintura.

Bolsas de basura recogidas por los operarios en la Vía de Cintura. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Operarios de Carreteres del Consell han retirado unas doscientas bolsas de basura durante los trabajos de limpieza de los márgenes de la Vía de Cintura, a la altura del puente que une Son Gotleu y es Rafal, y donde malviven grupos de indigentes, en casetas precarias o a la intemperie. Los trabajadores llevan una semana adecentando la zona, pero se encontraron con que no podían desbrozar la zona ajardinada por la cantidad de desechos que había.

Las tareas de limpieza se concentran a la altura del kilómetro 2 de la Vía de Cintura, en los alrededores del puente que conecta Son Gotleu con es Rafal. Desde hace una semana los operarios del Consell están trabajando para desbrozar los márgenes de la vía, pero se han encontrado con una enorme cantidad de basura en un radio de unos 400 metros alrededor de esta zona, donde hay varios asentamientos en los que pernoctan indigentes. Los desechos impedían trabajar a las máquinas desbrozadoras, por lo que primero se ha tenido que retirar de forma manual todos los residuos.

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Basura acumulada junto a una chabola, bajo el puente de la Vía de Cintura. / DM

A lo largo de la última semana los trabajadores han retirado cerca de doscientas bolsas de basura, que se colocan sobre la barrera que limita la vía para retirarlas en vehículos. La gran cantidad de desechos acumulados suponía un serio problema higiénico en la zona.

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