Jaime Martínez carga contra el Gobierno por sa Feixina: "Casi podríamos hablar de prevaricación administrativa"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha elevado este jueves el tono contra la orden del Gobierno central para retirar de la vía pública el monumento de sa Feixina y ha llegado a sugerir que la actuación del Ejecutivo "casi roza la prevaricación administrativa". El primer edil ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tratado de intervenir "por la puerta de detrás" en un asunto que, a su juicio, ya había quedado encauzado tras un proceso municipal avalado por la justicia y culminado con la catalogación definitiva del monolito aprobada en el pleno del jueves con los votos del PP y de Vox.

Martínez ha asegurado que lo sucedido "ha sido un ejemplo más de cómo funciona este Gobierno", al que ha acusado de optar por "los atajos" y "la sorpresa". Según ha defendido, el Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente un procedimiento en el que, ha recordado, está avalado por diferentes sentencias judiciales y que además se ha desarrollado de forma "absolutamente transparente y participativa".

El alcalde ha cargado contra el Ejecutivo central y el PSOE por intentar deshacer ese recorrido institucional. "Han ido por la puerta de detrás a hacer sus triles", ha afirmado. En esa misma línea, no cree que la resolución estatal vaya a tener consecuencias para el monumento erigido por el franquismo en los años 40. "No le veo ningún recorrido. Es más, casi podríamos haber hablado de prevaricación administrativa cuando se ha sabido que hay una sentencia judicial y una catalogación definitiva", ha sostenido.

Martínez ha señalado que el Ayuntamiento seguirá defendiendo su posición. En ese sentido, ha anunciado que Cort recurrirá la resolución dictada por el Gobierno. Primero por la vía administrativa y en última instancia por la vía judicial.

El alcalde ha insistido en que el Consistorio ha basado la catalogación del obelisco en "los datos ya conocidos", entre ellos la existencia de sentencias judiciales favorables, el proceso de catalogación y la convicción municipal de que el monumento, una vez resignificado en 2010, "cumple con la ley".

"Son cortinas de humo"

A su entender, todo el episodio ha respondido más a una maniobra política que a una voluntad real de resolver problemas ciudadanos. "Pido a Madrid que, en lugar de hacer estos papeles, se dediquen a devolvernos 200 millones de euros del tranvía, a hacernos caso con la reconversión de las zonas turísticas maduras o a hacer las 800 viviendas de Son Busquets", ha dicho.

Finalmente, ha rematado su crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez al asegurar que todo responde a "cortinas de humo de un Gobierno en Madrid que solo quiere fastidiar a los palmesanos en lugar de mejorar su vida".

Hay que recordar que el jueves por la mañana, minutos antes de que arrancara el pleno que iba a votar la protección del monumento, la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática firmó una resolución para incluirlo en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.