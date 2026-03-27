Inicia la Semana Santa con la procesión de los Estandartes

Los fieles aguardan en la puerta de la iglesia Sant Felipe Neri mientras los instrumentistas prueban sus primeras notas. A las siete y con estricta puntualidad, suenan los primeros tambores e inicia la marcha que da inicio a la Semana Santa en Palma.

Detrás de la banda salen los primeros nazarenos, tres de cada cofradía presentan su estandarte a la ciudad palmesana. Inicia la Semana Santa con el Viernes de Dolores y su tradicional procesión de los Estandartes.

La hermandad de Nuestro Jesús del Gran Poder lidera la presentación, seguido por Santa Mónica, Nuestra Señora del Socorro y Nuestro Padre Jesús de la Pasión, y así hasta llegar a las 33 cofradías.

Salen todos los estandartes mientras los devotos le siguen el paso con un silencio abrumador interrumpido por la agrupación musical de la Esencia. La iglesia de Sant Felipe Neri cierra sus puertas, mientras Palma abre las suyas a la Semana Santa de 2026.

La procesión prosigue su marcha por calle d'en Vilanova, Plaça de la Mare de Déu, calle de Sant Miquel, Plaça Major, plaça del Marquès de Palmer, calle Colom, Plaça de Cort y calle de Palau Reial, llegando hasta la Catedral.

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La procesión saldrá desde la Parroquia de Sant Jaume a las 18:00h, pasando por calle de Sant Jaume, Plaça del Rei Joan Carles I, Passeig del Born, calle de Sant Gaitetà, calle de Ca'n Asprer, avenida de Jaume I, calle del Baró de Santa Maria del Sepulcre, calle Berenguer de Sant Joan, carrer de Bonaire y carrer de la Concepció, finalizará en la Iglesia de la Concepció.