Horarios, rutas y precios: la APB desvela todos los detalles del nuevo autobús marítimo de Palma

La Autoritat Portuaria de Balears (APB) avanza con velocidad en su proyecto para implementar un nuevo servicio de transporte público vía marítima en Palma que conecte el puerto y el Passeig Marítim con diversas zonas de la ciudad como la playa de Palma o el Portitxol. Según ha anunciado el presidente de la institución, Javier Sanz, el Consejo de Administración de la APB aprobó en su última reunión la adjudicación del servicio a la UTE conformada por las empresas TUI España Turismo y MallocaAventura, otorgando a la primera la concesión del servicio durante los próximos 15 años. Sanz, además, ha ofrecido en rueda de prensa todos los detalles del nuevo servicio, el cual no entrará en funcionamiento, como mínimo, hasta después del verano.

"Es un paso más en movilidad sostenible", ha celebrado Sanz, quien ha hecho hincapié en la importancia que este nuevo método de transporte tendrá en la regulación de los flujos turísticos que salen del puerto hacia diferentes puntos de la ciudad. "Queremos intentar que en un futuro llegue hasta el Arenal. Será una nueva forma de moverse por la bahía de Palma", ha explicado el presidente de la APB.

El proyecto requerirá de una inversión de unos 7 millones de euros, cuyo importe se repartirá del siguiente modo: un millón de euros en infraestructuras portuarias, medio millón de euros en inversiones en sostenibilidad y unos seis millones de euros destinados a la compra de las embarcaciones que transportarán a los pasajeros.

Además, este nuevo servicio generará 48 puestos de trabajo entre marineros, patrones, personal de mantenimiento y sostenibilidad y el departamento de marketing. La APB impartirá además cursos de 60 y 40 horas al nuevo personal.

Nuevas estaciones marítimas y catamaranes

Este nuevo bus marítimo contará, en el momento de su puesta en marcha, con seis estaciones repartidas por diferentes puntos de la bahía de Palma: en la estación marítima número 6, en el muelle de Poniente norte, en el muelle de tránsito local, en la escalera real, en el puerto del Portitxol y en el faro de Porto Pi. La intención de la APB, según ha manifestado su presidente, es ampliar el número de paradas en un futuro para ampliar conectividad del servicio.

Las nuevas estaciones serán módulos prefabricados que se integrarán en el puerto con carácter reversible, sin impactar en el pavimento y sin necesidad de cimentación, a través de un anclaje mecánico que no afectará a las infraestructuras actuales. La plataforma o 'parada' tendrá una superficie aproximada de unos 150 metros y contará con varios espacios diseñados en forma de camarote, con una altura máxima de tres metros y una superfície de seis, en el que se integrarán las taquillas de venta de pasajes, los aseos y los almacenes de residuos. Incorporarán, además, tecnología de vigilancia, climatización y una red de alta velocidad.

En cuanto a las embarcaciones que transportarán a los pasajeros en este nuevo servicio marítimo, la APB ha explicado que se adquirirán un total de cuatro catamaranes con una capacidad de más de cien pasajeros cada uno, dejando la puerta abierta a una ampliación de la flota en función del desarrollo futuro del proyecto.

Los catamaranes, de la empresa, MetalTec Nav, tendrán 18 metros de eslora y contarán con una propulsión eléctrica acompañada de un pequeño motor de combustión de biodiésel de bajas emisiones. Las operaciones de maniobras y el puente de control, eso sí, tendrán un funcionamiento 100% eléctrico.

Líneas y horarios

El servicio contará con tres líneas, cuya disponibilidad dependerá de la época del año y del tipo de usuario que quiera acceder al servicio.

La primera línea anunciada por la APB conectará el dique del oeste con la escalera real. Será un trayecto exclusivo para los cruceristas que estará operativo solo en jornadas de escala de cruceros, y contará con una disponibilidad de uno o dos catamaranes según la demanda. La frecuencia de los trayectos será de 30 minutos desde la llegada del primer crucero hasta la salida del último.

La segunda línea del bus marítimo, esta sí dirigida a los residentes, trabajadores del puerto y visitantes, transitará entre los muelles de poniente norte, la terminal de tránsito local y la escalera real del muelle de la Lonja. Dos catamaranes operarán los 365 días del año con dos horarios: de siete de la mañana a diez de la noche en días laborables y de siete de la mañana a doce de la noche los fines de semana.

La tercera y última línea, denominada por la APB como "la conexión con la playa" y de carácter más turístico, aunque también habilitada para residentes y trabajadores, enlazará el puerto de Palma con el Portitxol, con la posibilidad, han explicado desde la APB, de poder ampliar la ruta a Cala Estància, Can Pastilla y s'Arenal. Las frecuencias serían de 45 minutos para desplazarse hasta el Portitxol y de unos 80 minutos para ir al resto de playas.

Precios e integración con la Tarjeta Única de transporte

La APB también ha ofrecido abundante información sobre los precios de las tarifas. El billete sencillo, tanto para residente como para turistas, será de unos seis euros, alcanzando los doce euros de coste un trayecto de ida y vuelta.

También se pondrán a la venta bonos de viajes que reducen considerablemente el precio por trayecto. Los usuarios podrán comprar bonos de veinte viajes por veinte euros, saliendo cada trayecto a tan solo un euro, y también de 100 viajes, que en este caso tendrá un coste de cincuenta céntimos cada uno.

Según han señalado desde la APB, estos paquetes de viajes están destiandos a los residentes y trabajadores de laz zonas interconectadas que puedan llegar a hacer un uso habitual del servicio. Además, han adelantado que con la inauguración del mismo se pondrá en marcha una campaña de viajes gratuitos.

Los pasajeros podrán utilizar la Tarjeta de Transporte Único para realizar sus viajes, y se espera que se puedan sincronizar con las líneas de autobuses intermunicipales de la ciudad. Además, se espera que se desarrolle una aplicación y una página web para els servicio

Un modelo sostenible

La APB invertirá el 55% del presupuesto destinado a la infraestructura portuaria en sostenibilidad, es decir, aproximadamente medio millón de euros.

Se implementarán en las estaciones paneles fotovoltaicos, toldos vegetales, pavimentos inteligentes y sistemas de captación de aguas pluviales, además de arrecifes artificiales, para que sean instalaciones neutras a nivel energético.