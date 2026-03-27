Grandes franquicias, pequeños gimnasios y entrenadores personales: el auge de los gimnasios en Palma

La primavera está a la vuelta de la esquina y el cuerpo quiere moldearse para el verano. Antes, esta solía ser la principal motivación para ir al gimnasio; hoy, sin embargo, el entrenamiento dirigido se ha convertido en un fenómeno de masas durante todo el año. Estudios científicos demuestran que la actividad física regular aporta más equilibrio y ayuda a reducir el estrés. Los médicos incluso recetan deporte a sus pacientes: a largo plazo, la mejor combinación es el entrenamiento de fuerza junto con ejercicios de resistencia y flexibilidad. Incluso las personas mayores de 60 años encuentran cada vez más, por primera vez en su vida, el camino hacia el gimnasio.

Al mismo tiempo, los jóvenes persiguen el ideal de cuerpo que muestran numerosos influencers fitness en las redes sociales, y buscan junto a amigos y amigas un “cuerpo perfecto”. Los gimnasios han respondido a esta demanda, permitiendo ahora membresías a partir de los 14 años con una autorización de los padres.

El fitness está en auge en todo el mundo, también en Mallorca. Las oportunidades para entrenar no dejan de multiplicarse. Además de las cadenas de gimnasios tradicionales, recientemente han surgido cada vez más estudios pequeños con entrenamiento personal. Especialmente en Palma, están brotando como setas. Una visión general, con ejemplos, de un mercado cada vez más complejo de entender.

Las grandes cadenas

El primer paso hacia una vida fitness lleva a muchos a uno de los gimnasios de las grandes cadenas. Allí ofrecen clases grupales económicas, que los principiantes pueden probar sin compromiso. La mayoría de los estudios ya permiten cancelaciones mensuales, lo que los hace especialmente atractivos para los jóvenes, para quienes estas opciones accesibles suelen ser la primera elección.

Una de las cadenas con sede en Palma es VivaGym, que cuenta con cuatro sucursales en la ciudad y más de 220 estudios en España y Portugal. VivaGym abrió su primer centro en Palma en 2017, en la calle Nuredduna. La entrada del gimnasio, gracias a su ubicación en una esquina, ofrece una fachada de cristal a dos lados que deja entrar mucha luz natural.

En la zona de cardio, se puede elegir entre mirar la actividad de la calle peatonal mientras se usa la cinta de correr o los steps, o seguir las noticias en los monitores del gimnasio. En el centro del gimnasio se encuentran la sala de cycling cubierta de cristal y una sala para entrenamiento en grupo. El estudio puede albergar hasta 330 personas entrenando al mismo tiempo. Los miembros comentan que a veces el ambiente puede ser bastante bullicioso.

Entrenamiento en una de las numerosas salas de Megasport / Nele Bendgens

“Nuestras horas punta son entre las 17 y las 20 horas durante la semana, como en la mayoría de los gimnasios. Especialmente los lunes y martes, este horario se llena mucho”, cuenta Isa, entrenadora que trabaja aquí desde 2017. “El deporte es para mí la respuesta a todo. Cada vez más gente es consciente de que el gimnasio es, sobre todo, medicina para la mente”, dice. Muchos miembros entrenan cinco días a la semana; es parte de su rutina diaria. “Aquí pueden olvidarse de lo que les preocupa fuera”, añade la entrenadora.

Cuando Isa comenzó en VivaGym, en el sector se buscaban entrenadoras capaces de impartir cualquier tipo de clase grupal, desde Bodypump hasta Yoga o Zumba. Isa dio clases de todas las variantes, sin contar con un título oficial. Su formación la realizó en el Centro de Formación Orthos Mallorca, un proveedor privado. Actualmente, la formación está regulada, comenta. Desde 2025, solo se puede trabajar como entrenador con el título oficial español TSAF (Técnico Superior en Acondicionamiento Físico).

En el VivaGym de la calle Nuredduna se ofrecen alrededor de 100 clases grupales por semana. El gimnasio abre de lunes a viernes de 6 a 23 horas y sábados, domingos y festivos de 8 a 21 horas. La membresía cuesta 37,90 euros al mes, la cuota de inscripción es de 29 euros, y con frecuencia hay descuentos disponibles.

Indoor Cycling en grupo en VivaGym / VivaGym

Otras cadenas de gimnasios con un concepto similar en Palma son, entre otras:

Anytime Fitness : tres sucursales en la ciudad , 5.000 en todo el mundo . La membresía regular parte de 54,90 € al mes al contratar un abono anual (anytimefitness.es).

: , . La parte de al contratar un (anytimefitness.es). Synergym : tres sucursales en Palma , 150 en toda España . La membresía regular comienza en 34,99 € al mes , con ofertas desde 9,99 € (synergym.es).

: , . La comienza en , con ofertas desde (synergym.es). BasicFit (antes McFit): una sucursal en Palma, 1.600 en Europa. La membresía regular empieza en 24,99 € al mes con un abono anual, y con ofertas desde 9,99 € (basic-fit.com).

Pequeños estudios especializados

Quienes no quieren sudar en masa, esperar constantemente por un aparato o volver a quedarse sin plaza en una clase grupal, terminan buscando un lugar más personalizado para entrenar. Además de las cadenas, Palma cuenta con numerosos estudios pequeños e independientes, distribuidos por toda la ciudad. A menudo, están especializados en una disciplina concreta, como Somos Raw en calistenia (Instagram: somosraw) o RS Training en entrenamiento híbrido (rstraining.es).

El uruguayo Pablo Delgado (41) dirige desde 2020 su estudio Go Fitter, en la calle Gabriel Maura de Palma. No ofrece clases grupales dirigidas, pero cuenta con más de 75 aparatos en 350 metros cuadrados y acceso diario al gimnasio de 6:00 a 24:00 horas. Los miembros también pueden reservar un escaneo corporal 3D, para conocer con precisión la composición de grasa y músculo de su cuerpo y cómo estructurar su entrenamiento.

Vista del interior del estudio Go Fitter de Pablo Delgado en Palma. / Go Fitter

“En un radio de 500 metros hay seis gimnasios, así que tengo que convencer a la gente con un servicio de primera calidad”, dice Delgado, que antes de independizarse trabajó durante años como entrenador contratado.

La membresía en su estudio cuesta a partir de 39,90 € al mes, y un entrenador personal se puede contratar desde 200 € por cuatro sesiones. Los más jóvenes rara vez se acercan, mientras que la edad promedio de sus miembros es de 35 años en adelante. Los entrenadores personales son sobre todo utilizados por los mayores de 60 años.

Además, un fisioterapeuta con su propio estudio se ha unido a las instalaciones de Go Fitter.

El empresario Pablo Delgado ya ha participado con éxito en competiciones de culturismo. / Go Fitter

El 18 de abril, Delgado planea abrir su segundo estudio propio. “Actualmente, la gente está muy interesada en el entrenamiento híbrido. Pero en el centro de la ciudad aún no hay ningún estudio de este tipo, todos se encuentran en zonas industriales”, comenta Delgado.

Él quiere cambiar eso y ha encontrado el local ideal en la calle Arxiduc Lluís Salvador, muy cerca de la plaza de Toros. Allí, los deportistas podrán entrenar en grupo a partir de 60 € al mes (dos sesiones semanales) (gofitter.es).

Entrenadores personales

Muchos gimnasios colaboran con entrenadores personales autónomos, algunos de los cuales abren su propio estudio. Es el caso de la irlandesa Leanne Johnston (37), que hace un año inició su Grit ’N’ Glory Gym en Travessa d’en Ballester.

Antes de la Covid, Johnston trabajaba como azafata en yates de lujo y luego completó su formación como entrenadora. Su gimnasio está especializado en entrenamiento personal para mujeres. En su programa de cuatro semanas con ocho sesiones, enseña a las mujeres rutinas personalizadas adaptadas a sus necesidades, de modo que luego puedan incorporarse con confianza a un gimnasio convencional.

“Muchas de mis clientas nunca habían entrenado antes y así superan la barrera inicial en un espacio seguro”, explica Johnston.

La entrenadora personal Leanne Johnston supervisa a una clienta durante un ejercicio en su estudio Grit ’N’ Glory Gym. / Leanne Johnston

El paquete cuesta 390 €. Si las mujeres desean continuar entrenando con ella, después del primer mes pueden pasar al entrenamiento en grupo, con un máximo de cinco mujeres por clase y horarios fijos. Esto tiene un costo de 130 € al mes por ocho sesiones. Johnston imparte sus entrenamientos en inglés (gritnglorygym.com).

También Francia Viloria (36) ofrece entrenamiento personal para mujeres. La venezolana descubrió el fitness tras ganar 30 kilos durante el embarazo y querer recuperar su peso. Es, entre otras cosas, instructora certificada de Zumba, trabajó seis años como entrenadora en un gimnasio y en 2023 incluso participó en una competición de culturismo.

“Pero como mujer me encontré con mis límites, porque mi cuerpo reaccionaba de manera diferente según la fase de mi ciclo. Una semana podía levantar pesos muy altos sin problema, y la semana siguiente no podía levantar la barra, aunque hubiera entrenado con disciplina”, explica Viloria.

Francia Viloria ayuda a una clienta con los estiramientos. / Francia Viloria

Viloria completó una formación adicional en medicina alternativa, aprendiendo mucho sobre la salud de la mujer y cómo adaptar el entrenamiento al ciclo hormonal. Actualmente,te tiene un perfil en redes sociales con 27.000 seguidoras en Instagram.

Las sesiones presenciales con ella están actualmente completas, y su entrenamiento personal online cuesta 300 € por trimestre. Viloria habla español e inglés (Instagram: franciaviloria_).

El proveedor todo en uno

Lo que es posible a pequeña escala, también lo es a gran escala. Casi todas las variantes de entrenamiento se combinan en el centro fitness Megasport, en la zona industrial de Can Valero. Probablemente sea uno de los gimnasios más grandes y modernos de Europa y pertenece al dueño del también enorme local de ocio Megapark, en la Playa de Palma.

Distribuido en 27.000 metros cuadrados, dos complejos de edificios y seis niveles, 80 entrenadores ofrecen a unos 10.000 miembros alrededor de 725 clases grupales semanales.

Imagen del centro deportivo Megasport del empresario Bartolomé Cursach. / G. Bosch

También las instalaciones exteriores son impresionantes: pistas de pádel, parque de calistenia, piscina, una pista de atletismo de 300 metros, zona de bienestar y spa, así como estacionamiento para 1.500 coches.

La membresía cuesta 99,99 € al mes y la cuota de inscripción es de 50 € (megasportcentre.com).

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Sea cual sea la opción que elija, mantenerse en forma se ha convertido en 2026 en un elemento clave de la calidad de vida y parece ser el nuevo estándar de estilo de vida intergeneracional.