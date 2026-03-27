Buzoneo inmobiliario en el "exclusivo barrio" del Rafal de Palma
Sorpresa entre algunos vecinos al recibir en sus buzones la carta de una inmobiliaria interesándose por sus viviendas
El mercado inmobiliario de Palma sigue al alza y las agencias extienden su búsqueda de propiedades a la periferia, lejos de los cotizados barrios del centro. Vecinos del Rafal se han sorprendido estos días al recibir en sus buzones la carta de una inmobiliaria interesándose por sus viviendas en este "exclusivo barrio". Una definición llamativa al tratarse de una de las zonas más populares de la ciudad.
El texto lo firma una asesora de RED Premium Real Estate y se pone a disposición de los residentes interesados en vender sus viviendas. La agente asegura que contacta con los vecinos por "la alta demanda de clientes interesados en propiedades como la suya" y añade que la empresa dispone de "herramientas de marketing avanzadas" y de "una red internacional de clientes exclusivos".
Remata su mensaje con la siguiente propuesta: "Le ofrezco una valoración gratuita y sin compromiso". Una muestra de que el apetito inmobiliario de compradores e inversores ya se extiende por todos los rincones de la ciudad.
Captación de pisos
Este tipo de buzoneos no es nuevo. Los profesionales del sector reconocen que estas campañas se usan como gancho para captar pisos ante la falta de oferta y la fuerte demanda por comprar en Palma.
La diferencia, en este caso, es el escenario, porque hasta ahora esta práctica se asociaba sobre todo a barrios como Casc Antic o Santa Catalina.
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