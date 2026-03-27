Avistan a un tiburón nadando en la bahía de Palma
Un tiburón ha sido avistado nadando en plena bahía de Palma, en medio de los regatistas que participan en el Trofeo Princesa Sofía de Vela, una competición celebrada en Palma.
El técnico del equipo griego, Jacoppo Rena, ha sido quien ha difundido en redes sociales un vídeo en el que se puede ver al animal nadando cerca de la embarcación del equipo en plena bahía.
Trofeo Princesa Sofía de Vela
La bahía de Palma vuelve a convertirse en un referente mundial de la vela olímpica con la celebración del 55º Trofeo Princesa Sofía Mallorca, que tiene lugar del 27 de marzo al 4 de abril y marca el inicio de la temporada 2026 del Sailing Grand Slam, un circuito internacional que reúne algunas de las regatas olímpicas más importantes del mundo.
El evento cuenta con las diez disciplinas que competirán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y reúne a deportistas de distintas categorías masculinas, femeninas y mixtas.
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