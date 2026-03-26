Viernes de Dolores y Domingo de Ramos en Palma: horarios y recorrido

La Semana Santa de Palma comienza este Viernes de Dolores con la tradicional Procesión de los Estandartes, el primer acto litúrgico del calendario.

Las cofradías de la ciudad partirán a las 19 horas desde la Iglesia de San Felipe Neri en un recorrido que atravesará algunos puntos céntricos de la ciudad. El itinerario incluye la calle San Miguel, Plaza Mayor, calle Colón, plaza de Cort y Palau Reial, hasta llegar a la Catedral.

Una vez llegados a La Seu, los cofrades accederán por el portal Mayor portando los estandartes y los trasladarán hasta la capilla Real. A continuación, a las 20 horas, tendrá lugar una misa presidida por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Domingo de Ramos

La Semana Santa continúa el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, día en el que se bendicen los ramos y palmas. La bendición tendrá lugar a las 10 horas en el Palau Episcopal, seguida de la procesión y la misa estacional de la Pasión, presidida también por el obispo de Mallorca.

Domingo de Ramos en Palma / Manu Mielniezuk

La Catedral acogerá misas a las 12 y 19 horas a lo largo del domingo.

Por la tarde, las cofradías realizan la procesión de la entrada de Jesús a Jerusalén y partirán desde la Parroquia de Sant Jaume a las 18:00 horas, pasando por calle de Sant Jaume, Plaça del Rei Joan Carles I, Passeig del Born, calle de Sant Gaitetà, calle de Ca'n Asprer, avenida de Jaume I, calle del Baró de Santa Maria del Sepulcre, calle Berenguer de Sant Joan, carrer de Bonaire y carrer de la Concepció, llegando a la Iglesia de la Concepció.