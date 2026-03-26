Memòria de Mallorca prevé un nuevo proceso judicial para demoler el obelisco de sa Feixina

Memòria de Mallorca ha celebrado este jueves el anuncio de que el obelisco homenaje al crucero Baleares del parque de sa Feixina de Palma será incluido en el censo de símbolos franquistas, porque esta catalogación posibilita "iniciar un nuevo proceso judicial" para derruir el monumento.

En un comunicado, la entidad memorialista se hace eco de la inclusión en el censo de símbolos franquistas del monumento fue adelantada el miércoles por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en una reunión celebrada en Madrid.

La representante de Memòria de Mallorca en el Consejo Estatal de Memoria Democrática, Maria Antònia Oliver, planteó la cuestión del obelisco, erigido en recuerdo de los marineros muertos en el hundimiento del crucero franquista Baleares durante la Guerra Civil.

Oliver solicitó también la creación de subconsejos territoriales de Memoria Democrática en las delegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas y pidió la catalogación como lugares de la memoria del Fortín de Illetes de Calvià y del Muro de la Memoria de Palma.

"Expresamos nuestra preocupación ante posibles derogaciones o retrocesos en materias clave de las políticas de memoria, como la gestión de la documentación, los restos humanos no identificados, los memoriales o los bancos de ADN", señala la asociación.