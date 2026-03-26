Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sa FeixinaCrimen bebé contenedorAmpliación ORA PalmaFinca TorrenovaRafa Nadal RCD MallorcaDavid Uclés en PalmaCalendario escolar 2026-2027
instagramlinkedin

Memòria de Mallorca prevé un nuevo proceso judicial para demoler el obelisco de sa Feixina

"Expresamos nuestra preocupación ante posibles derogaciones o retrocesos en materias clave de las políticas de memoria", señala la asociación

El monumento de sa Feixina de Palma

El monumento de sa Feixina de Palma / Guillem Bosch

EFE

Palma

Memòria de Mallorca ha celebrado este jueves el anuncio de que el obelisco homenaje al crucero Baleares del parque de sa Feixina de Palma será incluido en el censo de símbolos franquistas, porque esta catalogación posibilita "iniciar un nuevo proceso judicial" para derruir el monumento.

En un comunicado, la entidad memorialista se hace eco de la inclusión en el censo de símbolos franquistas del monumento fue adelantada el miércoles por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en una reunión celebrada en Madrid.

La representante de Memòria de Mallorca en el Consejo Estatal de Memoria Democrática, Maria Antònia Oliver, planteó la cuestión del obelisco, erigido en recuerdo de los marineros muertos en el hundimiento del crucero franquista Baleares durante la Guerra Civil.

Oliver solicitó también la creación de subconsejos territoriales de Memoria Democrática en las delegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas y pidió la catalogación como lugares de la memoria del Fortín de Illetes de Calvià y del Muro de la Memoria de Palma.

Noticias relacionadas y más

"Expresamos nuestra preocupación ante posibles derogaciones o retrocesos en materias clave de las políticas de memoria, como la gestión de la documentación, los restos humanos no identificados, los memoriales o los bancos de ADN", señala la asociación.

TEMAS

  • Sa Feixina
  • Memoria democrática
  • memòria de mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
  2. Rafa Nadal responde a Demichelis: 'No me he perdido ningún partido del Mallorca durante toda la temporada
  3. Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"
  4. Palma ampliará la ORA al Eixample: estos son los primeros barrios que tendrán zona azul
  5. Las empresas de Mallorca tienen 'los almacenes llenos' ante un posible paro del transporte de mercancías
  6. El detenido en Palma por terrorismo yihadista planeaba cometer 'una acción de gran envergadura
  7. Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs
  8. La tercera Fira de l'Ensaïmada llega a Mallorca: dónde y cuándo se celebra

ARCA considera que la iniciativa del Gobierno sobre el monumento de sa Feixina tendrá un recorrido limitado

ARCA considera que la iniciativa del Gobierno sobre el monumento de sa Feixina tendrá un recorrido limitado

Memòria de Mallorca prevé un nuevo proceso judicial para demoler el obelisco de sa Feixina

Memòria de Mallorca prevé un nuevo proceso judicial para demoler el obelisco de sa Feixina

El Ayuntamiento de Palma desafía la orden de retirar sa Feixina y anuncia una batalla judicial con el Gobierno

El Ayuntamiento de Palma desafía la orden de retirar sa Feixina y anuncia una batalla judicial con el Gobierno

El Gobierno ordena la retirada del monumento de sa Feixina el mismo día que el Ayuntamiento de Palma lo cataloga

El Gobierno ordena la retirada del monumento de sa Feixina el mismo día que el Ayuntamiento de Palma lo cataloga

Palma ignora la resolución del Gobierno para retirar el monumento de sa Feixina y lo cataloga con los votos del PP y Vox

Palma ignora la resolución del Gobierno para retirar el monumento de sa Feixina y lo cataloga con los votos del PP y Vox

La antigua cárcel de Palma presenta "riesgos potencialmente mortales" y "condiciones sanitarias extremas" para sus 200 ocupantes

Cort aprueba el proyecto de rehabilitación de ses Cases des Retiro, que acogerá el Jardín Botánico de Palma

Cort aprueba el proyecto de rehabilitación de ses Cases des Retiro, que acogerá el Jardín Botánico de Palma

Palma adjudica las obras para conectar con rampas y un ascensor sa Quarentena con el Passeig Marítim y la calle Patrimoni

Palma adjudica las obras para conectar con rampas y un ascensor sa Quarentena con el Passeig Marítim y la calle Patrimoni
Tracking Pixel Contents