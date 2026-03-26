Cort carga contra la negativa de los ocupantes de la antigua prisión de Palma de abandonar el recinto entre críticas de la izquierda: "Primero desalojan y después improvisan"

El desalojo de la antigua prisión ha centrado parte del debate político durante el pleno de este jueves del Ayuntamiento de Palma. La situación actual del complejo preocupa en el seno del equipo de gobierno, más después de la publicación de varios informes que alertan de los "riesgos potencialmente mortales" y las "condiciones sanitarias extremas" que presenta el recinto, y el regidor de Turismo, Cultura y Deportes, Javier Bonet, ha advertido del "peligro de muerte" al que se exponen los ocupantes de la prisión. Durante su intervención, Bonet ha calificado la situación de "grave" y ha acusado a la izquierda de "agravar el problema" por haber animado a los ocupantes a que no abandonen el complejo.

"Hay cuarenta páginas de informes que dicen claramente que hay un riesgo real de muerte para los que viven ahí", ha asegurado Bonet, advirtiendo de que "esta misma noche puede haber un incendio" en el que "haya 200 muertos". El regidor ha calificado la postura de la oposición de "irresponsable" y también ha criticado a los ocupantes de la prisión por no querer aceptar los recursos ofrecidos desde distintas administraciones para que abandonen el complejo: "Ni uno ha querido. No se quieren ir porque no quieren cumplir con unos horarios y unas condiciones". El líder de Vox, Fulgencio Coll, se ha pronunciado en la misma línea que los el Partido Popular, señalando que "no hay nada que justifique una ocupación ilegal".

Desde Podemos han cargado contra la postura del Ayuntamiento y exigiendo la paralización del desalojo: "Viven allí porque no tiene otra opción. Ahora tienen un lugar seguro en el que quedarse y ustedes quieren echarles sin plan ni alternativa". Lucía Muñoz, portavoz del partido, ha defendido el "derecho a una vivienda digna" de las personas y ha pedido a Cort "garantizar alternativas habitacionales" para los ocupantes. "Una vida digna pasa por tener un techo bajo el que vivir", ha dicho Miñoz.

Miquel Àngel Contreras, miembro de Més per Palma, ha lamentado la "incapacidad del PP para gestionar los problemas estructurales de la ciudad", señalando al mismo tiempo que el Ayuntaiento "primero desaloja y después improvisan". "Cuando un edificio está a punto de caerse, ¿no realojan a los moradores en un polideportivo?, ¿por qué no hacen eso con la antigua prisión", ha cuestionado Contreras.

Por último, el PSOE de Palma ha calificado de "acoso" lo que está sucediendo en la antigua prisión y ha criticado que "Cort se ha puesto de perfil mes tas mes con el incremento de los precios del alquiler que prova estas situaciones". "Gobernar no es esperar a que el problema estalle. Es anticiparse, y aqui no se ha anticipado nada, solo han ido a la vía represiva, confundienddolo con autoridad", ha expuesto el socialista Óscar Cereijo. "Se parece cada vez más a la Marbella de Jesús Gil, que expulsaba a la gente a los límites y márgenes de la ciudad. Es un patrón de persecución al más débil", ha concluido.