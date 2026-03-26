Una campaña del nuevo Terreno Barrio Hotel homenajea a las personalidades de la barriada

El Terreno Barrio Hotel, el establecimiento tipo boutique urbano que abrirá en mayo el grupo Piñero, ha puesto en marcha una campaña con el título 'Become a Terrenero' en la que da visibilidad a figuras clave, comerciantes y vecinos que definen la esencia de este emblemática barriada de Palma.

La iniciativa coincide con la instalación de una lona que recoge la definición de "Terrenero" en el edificio -"aquella persona que habita, transita, visita, celebra, ama y necesita el barrio del Terreno”- y la reciente celebración de una jornada de puertas abiertas para integrar el talento local en el equipo del hotel, ha informado la división Hospitality de Piñero en una nota.

La lona define al "terrenero" como aquella persona "que habita, transita, visita, celebra, ama y necesita el barrio del Terreno”. La pieza actúa como un recordatorio visual del carácter integrado y respetuoso del proyecto Terreno Barrio Hotel y su espacio gastronómico, Destape, con su entorno.

La campaña forma parte del compromiso del establecimiento con El Terreno y busca "poner rostro a la comunidad local y destacar a las personas que hacen de esta zona un lugar con identidad propia, promoviendo el orgullo de pertenencia entre sus residentes".

La campaña, disponible próximamente en los canales digitales del hotel, cuenta con la participación de la presidenta de la asociación de vecinos Bellver El Terreno, Patricia Troyano Alberola, y el propietario del Bar Michel, Fabio Oliveira Silva.

También participan la dueña de la tienda de juguetes antiguos ¡Viva Palma!, Elisabeth Laquiere; el presidente de la Fundación Forteza Rey, Pep Forteza Rey, y los propietarios del Bar Bally Jay, Pedro Abejón y Montse Iglesias.

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