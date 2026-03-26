El Ayuntamiento de Palma desafía la orden de retirar sa Feixina y anuncia una batalla judicial con el Gobierno

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Palma ha anunciado que desoirá la orden del Gobierno central de retirar el monumento de sa Feixina del espacio público y acudirá a los tribunales para defender la protección del monumento, aprobada de forma definitiva este mismo jueves en el pleno con los votos de PP y Vox. Todo apuntaba a que la catalogación iba a ser un trámite, pero la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para incluir el monolito en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática conocida este jueves anticipa una batalla legal.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha reivindicado que la catalogación definitiva del monolito está avalada por diversas sentencias judiciales. Según ha defendido, "el pleno no ha hecho más que cumplir la ley" porque existe una sentencia firme del TSJIB de 2021 que reconoce al monumento valores patrimoniales y considera que, tras la resignificación aprobada en 2010, quedó despojado de los elementos que impedían su catalogación. Fidalgo ha insistido en que fue precisamente el pleno de Palma el que entonces lo convirtió en una obra "aséptica".

El edil popular ha cargado además contra la decisión del Ejecutivo central, al que acusa de actuar contra resoluciones judiciales firmes. "El Ayuntamiento de Palma hará valer todas las vías legales necesarias para hacer valer nuestro derecho", ha advertido. En la misma línea, ha defendido que Cort está siendo "consecuente con la catalogación que han establecido varias sentencias judiciales" y ha lanzado un reproche directo al Gobierno: "Por encima del Gobierno, y gracias a Dios, están los jueces". A su juicio, resulta "lamentable" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúe "casi siempre en contra de la opinión de los jueces".

La posición del PP confirma que Cort está dispuesto a abrir una nueva batalla judicial para sostener la protección de un monumento erigido por el franquismo para honrar a los militares fallecidos en el crucero Baleares durante la Guerra Civil del lado sublevado, pese a que el Estado ya ha ordenado expresamente su retirada del espacio público.

Frente a esa postura, el PSOE ha celebrado la resolución estatal y ha exigido al Ayuntamiento que acate la legalidad. El secretario de Organización de los socialistas de Baleares, Cosme Bonet, ha definido la decisión como "una resolución histórica" y ha recordado que sa Feixina está dedicado a "un crucero franquista" vinculado al bombardeo de población civil que huía de Málaga. Bonet ha subrayado que la orden del Gobierno no implica destruir la pieza, sino retirarla del lugar que ocupa actualmente: "El monumento se puede proteger. Lo que se tiene que hacer es moverlo de donde está". En su opinión, mantenerlo allí supone conservar "una exaltación de la victoria de unos españoles sobre otros".

El dirigente socialista ha reclamado que Palma cumpla la resolución y ha advertido de que, si no lo hace, será necesario acudir a los tribunales. "Esperamos que las autoridades de Palma cumplan con la legalidad vigente. Si no es así alguien tendrá que acudir a los tribunales para que se cumpla la ley", ha señalado. Incluso ha avisado de que, si el Ayuntamiento "se declara en rebeldía", habrá que forzar judicialmente la ejecución de la orden estatal.

"Un día histórico"

También el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha cargado con dureza contra PP y Vox. "Es un día histórico para la dignidad democrática", ha afirmado, antes de calificar de "lamentable" la postura de la derecha municipal. Ducrós ha criticado que tanto el Ayuntamiento de Palma como el Consell de Mallorca hayan dejado pasar el expediente sin presentar alegaciones, y ha reprochado al alcalde, Jaime Martínez, que se negara a retirar el punto del orden del día. Según el edil, esa negativa supone "afianzar los principios del fascismo y de una época negra de nuestra historia".

Desde Més per Palma, Neus Truyol ha descrito la jornada como "un día nefasto para la memoria" porque, a su juicio, PP y Vox han blindado "un monumento franquista". Aun así, ha valorado positivamente que el Estado haya reconocido por fin que se trata de un elemento que debe ser eliminado por su simbología, aunque considera que la decisión llega "in extremis", después de que su partido llevara más de un año reclamando su inclusión en el catálogo estatal.

Truyol ha ido más allá que el PSOE y ha reclamado no solo la retirada, sino la desaparición total del monolito. "Debemos poner en marcha toda la maquinaria para demolerlo lo antes posible y eliminarlo", ha exigido. En su opinión, "este elemento se tiene que destruir y hacer honor a la memoria democrática de esta ciudad". La regidora ecosoberanista ha defendido además que el Estado tiene competencia suficiente para imponer la eliminación del monumento y ha emplazado al Gobierno a actuar para hacerlo desaparecer.