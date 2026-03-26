El Ayuntamiento de Palma se compromete a abrir las Cases de Son Ametler en abril

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha asegurado este jueves en el pleno municipal que las Cases de Son Ametler, rehabilitadas para albergar el Casal de Barri del Rafal Vivero, abrirán sus puertas en abril. Este compromiso ha llegado en respuesta a una proposición del PSOE que reclamaba la puesta en marcha inmediata de este equipamiento vecinal que sigue cerrado pese a que el fin de las obras de rehabilitación se recepcionó en octubre de 2024.

La regidora de Infraestructuras, Belén Soto, ha defendido que el proyecto arrastraba años de retrasos por parte los anteriores gobiernos de izquierdas y ha anunciado su apertura en abril. La concejala ha señalado que el proyecto de rehabilitación se remontaba a 2016. "En abril van a estar abiertas y no será gracias a sus políticas", ha destacado dirigiéndose al regidor del PSOE, Daniel Oliveira.

El socialista, por su parte, ha defendido que la antigua possessió "sigue existiendo gracias a las políticas de izquierdas" y ha acusado al actual ejecutivo de haber mantenido cerrado el inmueble durante un año y medio pese a tener las obras recepcionadas. Asimismo, Oliveira ha restado credibilidad al anuncio de apertura en abril porque "todavía no se ha activado un proceso de participación vecinal para hacer un plan de usos y eso puede durar meses". Y ha zanjado: "Con abril se ha tirado a una piscina que no tiene agua".

Més: "Ni siquiera hay mobiliario"

El edil Miquel Àngel Contreras, de Més per Palma, también ha criticado que el espacio siga cerrado. Ha advertido de que "ni siquiera hay mobiliario ni el espacio está acondicionado para su apertura", y ha criticado que todavía no se hubiera celebrado "ni una sola reunión con los vecinos" para definir la gestión del futuro casal.

Frente a esas críticas, Soto ha replicado que el anterior gobierno no hubiera abierto el equipamiento las dos últimas legislaturas y ha defendido la gestión del actual ejecutivo. La regidora de Infraestructuras ha insistido en que la apertura será una realidad en apenas unas semanas: "En abril lo veremos y será gracias a este equipo de gobierno".