ARCA considera que la iniciativa del Gobierno sobre el monumento de sa Feixina tendrá un recorrido limitado

El debate en torno al monumento de sa Feixina ha vuelto a situarse en la agenda pública tras la iniciativa del Gobierno. La asociación ARCA ha manifestado su postura al respecto, señalando que, a su juicio, la propuesta podría tener un alcance limitado debido a los precedentes judiciales y a su protección como bien patrimonial.

Reconocimiento patrimonial y marco legal

Según recuerda la entidad, el monumento fue diseñado por el arquitecto Francisco Roca Simó, figura destacada del racionalismo en Palma y con reconocimiento internacional. Desde ARCA subrayan que se trata de un elemento arquitectónico de valor histórico y artístico dentro del entorno urbano.

Además, destacan que el monumento ya fue adaptado en su momento a la legislación de memoria histórica durante el mandato municipal de Aina Calvo, con el apoyo unánime de los grupos políticos. En este sentido, la asociación afirma que la normativa vigente, incluida la Ley de Memoria Histórica, contempla la conservación de elementos con carácter patrimonial.

Debate político y posicionamiento de ARCA

La entidad también ha expresado su preocupación por la falta de consenso en torno a esta cuestión. En palabras de la asociación, “resulta difícil de entender la ausencia de acuerdo y determinadas posturas que apuestan por la eliminación de patrimonio”.

ARCA insiste en que sa Feixina no debe interpretarse como un símbolo de exaltación, sino como un elemento urbano que, según indican, transmite un mensaje contrario a los conflictos bélicos y las dictaduras. En este sentido, mencionan el contenido del mensaje conmemorativo presente en la estructura.

Por último, la asociación ha reiterado su compromiso con la defensa del patrimonio y su apoyo a la Ley de Memoria Histórica, aunque advierte sobre lo que considera interpretaciones “intransigentes”. “Seguiremos trabajando en favor del patrimonio, siempre desde el respeto a la legalidad vigente”, concluyen desde ARCA.