La antigua cárcel de Palma presenta "riesgos potencialmente mortales" y "condiciones sanitarias extremas" para sus 200 ocupantes

El Servicio de Protección, Seguridad e Inspección Técnica de Edificios del Ayuntamiento de Palma advierte en un informe del pasado 26 de febrero de que la antigua cárcel de Palma presenta un deterioro estructural y sanitario que pone en riesgo la seguridad de las personas que viven en su interior, más de doscientas, y concluye que es "de inaplazable necesidad" desalojar el inmueble, ahora en proceso de desalojo.

Aunque el documento precisa que "no hay actualmente una inestabilidad genérica" que afecte al conjunto del complejo y que haga temer un "colapso catastrófico" de todos los edificios, sí advierte de que varios puntos concretos han empeorado de forma evidente desde septiembre de 2024, cuando se hizo una inspección anterior.

Señala que en la cabina de control de acceso a las galerías de celdas "la estructura de cubierta está gravemente comprometida" y ya se están produciendo derrumbes del falso techo, que caen al interior desde una altura de tres plantas.

El informe también sitúa otro foco de peligro en el ala derecha del edificio, desde la calle Alfons el Magnànim. Allí, según los técnicos, hay "vigas principales rotas" a consecuencia de la corrosión de las armaduras, con "un nivel de degradación importante".

El informe de Cort advierte de serios riesgos para los ocupantes de la cárcel. / DM

La situación es especialmente preocupante en las naves principales de los antiguos talleres. El documento describe fracturas y deformaciones en los puntos centrales de las vigas. Todo ello, añade, es "un claro indicativo" de que esos forjados han entrado en una fase de deformación y quedan "en un estado de equilibrio inestable próximo al colapso".

A los problemas estructurales se suma el empeoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias. Los técnicos subrayan que la situación ha empeorado "sustancialmente" respecto a septiembre de 2024. Además, denuncian que el edificio ha seguido sufriendo demoliciones parciales, perforaciones de muros de carga y extracción incontrolada de materiales.

Estas actuaciones, advierte el Ayuntamiento, "agravan de manera muy importante los peligros potencialmente mortales", tanto por caídas a distinto nivel como por desprendimientos de partes del edificio sobre los habitantes. El informe es tajante al señalar que tanto el uso del inmueble como vivienda como "el simple hecho de transitar por su interior puede provocar accidentes con posibilidad de consecuencia de muerte o de afección muy grave".

"Importante carga de fuego"

El documento añade además otro elemento de alarma: la acumulación de enseres y residuos en distintas zonas del edificio genera una "importante carga de fuego" y, por tanto, "un peligro latente de carácter muy grave" en caso de incendio.

Junto a ello, los técnicos alertan de la presencia extendida de basura y de residuos orgánicos de origen humano, cuya acumulación ha crecido de forma "exponencial" desde la última evaluación. Esa situación, concluye el informe, genera "un riesgo sanitario de carácter extremo".

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A la vista de todos estos elementos, el servicio municipal concluye que resulta urgente desalojar el edificio y evitar nuevos accesos incontrolados. En este sentido, hay que recordar que el Ayuntamiento de Palma abrió hace un mes un proceso de desalojo de sus 206 ocupantes. En caso de que no se marchen voluntariamente, el Consistorio pedirá un orden de desahucio judicial.