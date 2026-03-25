La última patrulla de Biel Escarrer por el centro de Palma

—¿Serías capaz de volver a patrullar a pie por el centro de Palma, como hace 40 años?

Biel Escarrer, 65 años, cuarenta de ellos como agente de la Policía Local de Palma y los últimos 25 como responsable de comunicaciones del cuerpo, se encontró con el desafío de su amigo, el subinspector Tolo Capó, hace unas semanas, cuando le comentó que estaba a punto de jubilarse. Ambos entraron en la Policía el mismo año, 1983, y durante una década patrullaron juntos por el casco antiguo. Así se gestó la última patrulla de Escarrer. Ayer por la tarde, en su último día de servicio, salió de la plaza de Cort junto a Capó para recorrer juntos la zona.

Biel Escarrer y Tolo Capó entraron juntos en la Policía Local de Palma, en 1983. Fueron la quinta promoción. Y su trabajo, hasta 1993, consistió básicamente en patrullar a pie por el casco antiguo de la ciudad, desde Cort a Sindicat, la plaza Quadrado, Llorenç Bisbal y la calle Socors.

«En aquella época era muy diferente, la zona ha cambiado mucno», comenta Escarrer, que recuerda que, básicamente, su zona de vigilancia era el Barrio Chino, un auténtico gueto donde se concentraba el tráfico de drogas y la prostitución de la ciudad. «En verano nos enviaban a la Playa de Palma, donde estaban las claveleras, los trileros y los tiqueteros, y en invierno al Barrio Chino». Escarrer recuerda que se dedicó a estas patrullas durante casi una década, entre 1984 y 1993. Por lo general, formando pareja con Capó, con quien forjo una gran amistad.

25 años en comunicaciones

En los años siguientes los dos fueron trasladados a otros destinos. Desde el año 2000 Escarrer ha sido el responsable de comunicaciones de la Policía Local. Es decir, el responsable de que funcionaran todos los teléfonos, walkies y equipos de transmisiones. Las 24 horas del día. «Y no es poca cosa», comenta, «porque cada día tenemos 15.000 clics de walkie. Y sin una caída del sistema en 25 años».

«Bueno sí, tuve una avería la primera semana», rectifica, «y me juré a mí mismo que no me volvería a pasar».

Veinticinco años de responsable de comunicaciones han sido también veinticinco años sin realizar servicios en la calle. Hace cosa de un mes, cuando participaba en una reunión con su antiguo compañero de patrulla, Tolo Capó, en la actualidad subinspector, le comentó que estaba a punto de jubilarse. Fue entonces cuando Capó le planteó el desafío: «¿Serías capaz de volver a patrullar?». Así que quedaron en despedirse con un último recorrido a pie por la ciudad.

La Jefatura dio el visto bueno, y los dos veteranos policías salieron ayer a las seis de la tarde de la Plaza de Cort. Ambos perfectamente uniformados y pertrechados para el servicio, «aunque he tenido que pedir prestadas un par de piezas del uniforme», admite Escarrer.

«Si hay alguien que se merece una despedida así es él», dice Capó. «Siempre ha sido un buen compañero, siempre ha estado dispuesto a ayudar a los demás».

Noticias relacionadas

El recorrido previsto era el mismo que hacían cuarenta años atrás, hacia Sindicato y lo que hoy en día es sa Gerrería, una barriada mucho menos conflictiva que aquel Barrio Chino de los años ochenta. Las calles están muy concurridas, y unas mujeres les preguntan cómo llegar a la Plaza de España. La última ronda de Biel Escarrer finaliza sin incidentes.