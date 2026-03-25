Palma ampliará la ORA al Eixample: estos son los primeros barrios que tendrán zona azul

La reivindicada ampliación de la ORA al Eixample de Palma se pone en marcha. La Comisión de Seguimiento del Servicio de Estacionamiento Regulado en Superficie ha aprobado este miércoles por unanimidad la propuesta de ampliación del servicio a la tercera corona en Palma, que permitirá extender la zona azul a los barrios de Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Es Fortí-Serralta y Santa Catalina Nord.

La propuesta también incluye, tras el correspondiente estudio técnico, los barrios de Son Oliva y Son Fortesa Sud, que inicialmente no estaban previstos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y cuya incorporación fue aprobada por el Pleno municipal.

"La ampliación se ha definido tras un análisis técnico que ha tenido en cuenta factores como el nivel de ocupación del estacionamiento, la disponibilidad de transporte público y los flujos de tráfico", ha informado el Ayuntamiento de Palma.

La Comisión, integrada por el regidor de Mobilitat, Toni Deudero; la gerente de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP), Lydia Pérez; y personal técnico del Ayuntamiento de Palma, es el órgano encargado de supervisar el funcionamiento del servicio. En este sentido, la aprobación acordada constituye el trámite previo necesario para iniciar los trabajos y la tramitación de las autorizaciones que permitirán extender el servicio a nuevas zonas del municipio.

En total, el número de plazas reguladas pasará de aproximadamente 12.000 a más de 25.900, mientras que el número de expendedores aumentará de 404 a 570, con la instalación de 166 nuevos parquímetros.

El acuerdo habilita también las actuaciones previas necesarias para la implantación del servicio, como la señalización y pintura de las nuevas plazas, la ejecución de obra civil.

Sin plazos

En todo caso, el Consistorio todavía no se compromete a marcarse unos plazos. Está presupuestada para este año la compra de los nuevos equipos y el software. Y este miércoles se ha dado un nuevo paso al aprobar la propuesta. Pero queda pendiente plasmarla en un decreto y Movilidad no pone fechas para su entrada en vigor.

Esta intervención, que debería haber arrancado a finales de 2024, ha sufrido numerosos retrasos.

La instalación de los nuevos equipos se desarrollará de forma progresiva, combinando la obra civil —cimentación y anclaje— con la instalación y puesta en funcionamiento de los expendedores.

La ampliación del ámbito de la ORA cuenta con una inversión aproximada de 1,36 millones de euros, incluida en los presupuestos de 2026 de la SMAP. Esta inversión se ha destinado principalmente a la adquisición e instalación de los nuevos expendedores, así como a sistemas de control, software de gestión y otros recursos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.