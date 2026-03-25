Palma adjudica las obras para conectar con rampas y un ascensor sa Quarentena con el Passeig Marítim y la calle Patrimoni

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles la adjudicación de las obras de mejora de la conectividad entre la calle Patrimoni y el Passeig Marítim, en la zona del parque de sa Quarentena, a la empresa Citanias Obras y Servicios SLE, por un importe total de 545.853 euros (IVA incluido). Según ha explicado este miércoles en rueda de prensa el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Llorenç Bauzá, el proyecto, cuyo plazo de ejecución previsto es de siete meses, tiene como objetivo principal resolver los desniveles existentes en este ámbito.

Por un lado, se actuará sobre la diferencia de altura entre la calle Patrimoni y el jardín de sa Quarentena, que se solucionará mediante un sistema de rampas accesibles. Por otro, se abordará el desnivel entre la primera terraza del jardín y el Paseo Marítimo, que se resolverá con la instalación de un ascensor.

Para mejorar la accesibilidad del parque se proyecta un recorrido mediante rampas desde la calle Patrimoni que facilitará la conexión tanto con el propio parque como con el edificio contiguo. Este itinerario integrará el muro de contención existente y generará un trazado más suave y accesible, adaptado al perfil natural del terreno, con una pendiente aproximada del 3% hasta alcanzar el punto central del jardín.

A partir de este punto, se habilitará un recorrido alternativo mediante una pasarela y un ascensor, que además funcionarán como mirador, ofreciendo vistas al frente litoral del núcleo antiguo de Palma.

El ascensor se ubicará en el punto más alejado de las viviendas para evitar molestias y se integrará de forma respetuosa en el entorno de la antigua cantera.

"Con esta actuación, el Ayuntamiento de Palma mejora de forma significativa la conexión entre el barrio de El Terreno y el Paseo Marítimo, resolviendo los desniveles existentes y garantizando la accesibilidad", ha destacado Bauzá. De forma paralela, Cort ya ha llevado a cabo otras intervenciones de mejora en el parque de sa Quarentena "con el objetivo de recuperar este espacio y devolverlo a la ciudadanía tras años de degradación".

Farolas de estilo neoclásico

En este sentido, el servicio de alumbrado público ha instalado farolas de estilo neoclásico y ha reforzado la iluminación de las zonas de juego, así como del mural, la cascada y el escudo de la entrada del parque, en el marco del programa Palma Brilla, con el objetivo de poner en valor su patrimonio.

Por su parte, Parques y Jardines ha habilitado diversas áreas de juegos infantiles distribuidas por el parque, además de incorporar nuevo mobiliario urbano, como papeleras, bancos de madera, fuentes de agua potable y vallado de seguridad en las zonas de juego.

"Con el conjunto de actuaciones ya ejecutadas y este nuevo proyecto, el Ayuntamiento mejora de forma definitiva la accesibilidad de toda la zona y hace posible una conexión directa y accesible entre el barrio de El Terreno y el Passeig Marítim a través de los jardines de sa Quarentena", ha destacado Cort.