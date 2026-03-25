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Así será la nueva línea de metro hasta Son Espases: paradas, recorrido y tiempos clave

Consulta todas las estaciones previstas, el trayecto completo y cuándo estará lista esta conexión estratégica en Palma

Así será la nueva línea de metro hasta Son Espases: paradas, recorrido y tiempos clave

Así será la nueva línea de metro hasta Son Espases: paradas, recorrido y tiempos clave / Diario de Mallorca

Duna Márquez

Palma

Palma contará con una nueva línea de metro que conectará el centro con el hospital de Hospital Universitario Son Espases en apenas 10 minutos. El proyecto, presentado por el Govern, se plantea como una infraestructura clave para mejorar la movilidad urbana y reducir el uso del vehículo privado.

Recorrido y paradas

La nueva línea tendrá un trazado de unos 6 kilómetros, combinando estaciones ya existentes con otras de nueva construcción. El recorrido arrancará en la estación Intermodal de Palma y continuará por tres paradas actuales:

  • Intermodal
  • Jacint Verdaguer
  • Son Costa

A partir de ahí, se crearán cuatro nuevas estaciones estratégicas:

  • Son Hugo / Son Pardo: dará servicio a instalaciones deportivas y administrativas, además de facilitar el acceso a la futura Ciudad de la Justicia.
  • Son Rossinyol / Son Pacs: conectará con el polígono industrial y zonas de actividad económica.
  • Son Espases: contará con acceso directo al hospital mediante un vestíbulo conectado al centro sanitario.
  • Secar de la Real / Son Serra Perera: acercará el metro a áreas residenciales, centros empresariales y equipamientos como el hospital Palmaplanas y el futuro campus de la CEU.

Tiempo de trayecto

Uno de los grandes avances será la rapidez de la conexión:

  • Intermodal – Son Espases: 10 minutos
  • Recorrido completo: 11 minutos

Esto supondrá una mejora significativa para acceder a uno de los principales centros sanitarios de Baleares.

Calendario previsto

El proyecto aún debe completar fases administrativas, pero ya tiene fechas orientativas:

  • Inicio de obras: 2029
  • Duración: más de tres años
  • Puesta en marcha: prevista para 2033

Noticias relacionadas y más

Impacto en usuarios y movilidad

Se estima que la nueva línea transporte unos 3 millones de viajeros al año, lo que supondría un aumento notable del uso del transporte público en Palma. El objetivo es claro: mejorar la conexión entre barrios, hospitales, zonas empresariales y equipamientos, al tiempo que se reduce el tráfico en vías como la Vía de Cintura. El proyecto forma parte del plan de transformación de la movilidad en Palma y permitirá conectar el centro con áreas residenciales, sanitarias y económicas sin ampliar el uso del territorio en superficie, ya que todo el trazado será soterrado. Con esta futura infraestructura, Ciutat da un paso más hacia un modelo de transporte más rápido, eficiente y sostenible.

TEMAS

  • Palma
  • Son Espases
  • movilidad
  • transporte
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