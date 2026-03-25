Inician la plantación de 36 árboles en la plaza de Llorenç Villalonga que sustituirán a los bellasombra talados
Los trabajos de sembrado e instalación del sistema de riego se ejecutarán por fases
El Ayuntamiento de Palma ha iniciado los trabajos de replantación y renaturalización de la plaza de Llorenç Villalonga, donde está prevista la plantación de 36 nuevos árboles, lo que permitirá alcanzar un total de 42 ejemplares en este espacio. Estas nuevas especies reemplazarán a la veintena de bellasombras que Cort ha talado desde 2024 argumentando riesgo para la seguridad de los peatones.
La regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha visitado este miércoles el inicio de las actuaciones, acompañada por el director general de Infraestructuras, Pedro Led.
Según ha explicado Soto, los trabajos se desarrollarán de manera progresiva. La primera fase, ya en marcha, incluye la plantación de moreras, cipreses y encinas. Posteriormente, se procederá a la plantación de olivos y, en una tercera fase, se incorporarán ejemplares de Schinus y Bauhinias. Todos estos árboles –un total de 36- se sumarán a las 6 palmeras ya existentes, haciendo un total de 42 árboles para la plaza.
Finalmente, se completará la actuación con la plantación de diferentes especies arbustivas y la instalación del sistema de riego.
La previsión es que el conjunto de estas actuaciones tenga una duración aproximada de cinco semanas, condicionada en todo caso por las circunstancias meteorológicas.
Diálogo con vecinos y ecologistas
Cort ha señalado que este proyecto "es el resultado de un extenso proceso de diálogo y aportaciones con vecinos, entidades y colectivos implicados". Fruto de este proceso, se han incorporado diversas propuestas a la versión final del proyecto, como ajustes en los parterres, la mejora de su tratamiento con arbustivas, la recuperación de ubicaciones de arbolado y la sustitución o modificación de algunas especies.
De este modo, "se ha configurado una propuesta equilibrada que integra criterios técnicos, ambientales y sociales, adaptándose a las necesidades del entorno y de la ciudadanía, y que fue presentada a principios del mes de marzo en una Mesa Palma Verde convocada de manera extraordinaria y en la que estaban representados asociaciones, entidades y grupos políticos".
Amics de la Terra negó hace una semana que este proyecto de replantación contara con su acuerdo y lo rechazó porque "no recoge la mayoría de las aportaciones vecinales y ecologistas". Uno de los principales reproches de la organización ecologista se centraba en la elección de las especies porque "la especie con mayor presencia en el proyecto, la morera fruitless, con doce ejemplares previstos, "alcanza un porte sensiblemente inferior al de las bellasombras preexistentes".
En este sentido, Amics de la Terra reclamaba que entre las especies replantadas se incluyeran bellasombras.
Esta reivindicación es compartida por las entidades vecinales con representación en la Mesa. Aunque valoraron positivamente el proceso de diálogo abierto con el Ayuntamiento, reivindicaron la replantación de al menos algunos ejemplares de bellasombra.
Finalmente Cort ha descartado esta posibilidad. En cambio, plantará doce moreras, seis olivos, cinco cipreses, tres encinas, tres ejemplares de Bauhinia y siete shinus terebinthifolia.
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