Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plantación Árboles Sustitución BellasombraOperación Antiterrorista Policía NacionalMetro Palma Son EspasesMalos TratosAmpliación Aeropuerto de Palma
instagramlinkedin

Inician la plantación de 36 árboles en la plaza de Llorenç Villalonga que sustituirán a los bellasombra talados

Los trabajos de sembrado e instalación del sistema de riego se ejecutarán por fases

Belén Soto y Pedro Led presencian el inicio de los trabajos de replantación.

Belén Soto y Pedro Led presencian el inicio de los trabajos de replantación. / Cort

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado los trabajos de replantación y renaturalización de la plaza de Llorenç Villalonga, donde está prevista la plantación de 36 nuevos árboles, lo que permitirá alcanzar un total de 42 ejemplares en este espacio. Estas nuevas especies reemplazarán a la veintena de bellasombras que Cort ha talado desde 2024 argumentando riesgo para la seguridad de los peatones.

La regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha visitado este miércoles el inicio de las actuaciones, acompañada por el director general de Infraestructuras, Pedro Led.

Según ha explicado Soto, los trabajos se desarrollarán de manera progresiva. La primera fase, ya en marcha, incluye la plantación de moreras, cipreses y encinas. Posteriormente, se procederá a la plantación de olivos y, en una tercera fase, se incorporarán ejemplares de Schinus y Bauhinias. Todos estos árboles –un total de 36- se sumarán a las 6 palmeras ya existentes, haciendo un total de 42 árboles para la plaza.

Trabajos de replantación en la plaza Llorenç Villalonga.

Trabajos de replantación en la plaza Llorenç Villalonga. / Cort

Finalmente, se completará la actuación con la plantación de diferentes especies arbustivas y la instalación del sistema de riego.

La previsión es que el conjunto de estas actuaciones tenga una duración aproximada de cinco semanas, condicionada en todo caso por las circunstancias meteorológicas.

Diálogo con vecinos y ecologistas

Cort ha señalado que este proyecto "es el resultado de un extenso proceso de diálogo y aportaciones con vecinos, entidades y colectivos implicados". Fruto de este proceso, se han incorporado diversas propuestas a la versión final del proyecto, como ajustes en los parterres, la mejora de su tratamiento con arbustivas, la recuperación de ubicaciones de arbolado y la sustitución o modificación de algunas especies.

De este modo, "se ha configurado una propuesta equilibrada que integra criterios técnicos, ambientales y sociales, adaptándose a las necesidades del entorno y de la ciudadanía, y que fue presentada a principios del mes de marzo en una Mesa Palma Verde convocada de manera extraordinaria y en la que estaban representados asociaciones, entidades y grupos políticos".

Aspecto que tendrá la plaza tras la replantación.

Aspecto que tendrá la plaza tras la replantación. / Cort

Amics de la Terra negó hace una semana que este proyecto de replantación contara con su acuerdo y lo rechazó porque "no recoge la mayoría de las aportaciones vecinales y ecologistas". Uno de los principales reproches de la organización ecologista se centraba en la elección de las especies porque "la especie con mayor presencia en el proyecto, la morera fruitless, con doce ejemplares previstos, "alcanza un porte sensiblemente inferior al de las bellasombras preexistentes".

En este sentido, Amics de la Terra reclamaba que entre las especies replantadas se incluyeran bellasombras.

Esta reivindicación es compartida por las entidades vecinales con representación en la Mesa. Aunque valoraron positivamente el proceso de diálogo abierto con el Ayuntamiento, reivindicaron la replantación de al menos algunos ejemplares de bellasombra.

Noticias relacionadas

Finalmente Cort ha descartado esta posibilidad. En cambio, plantará doce moreras, seis olivos, cinco cipreses, tres encinas, tres ejemplares de Bauhinia y siete shinus terebinthifolia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • árboles
  • Palma
  • Cort
  • Ayuntamiento de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
  2. La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
  3. Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix
  4. La Autoridad Portuaria pide al Ayuntamiento de Palma un informe sobre el proyecto arquitectónico del nuevo Bar Pesquero
  5. De una finca en Torrenova al paseo de Magaluf: el Govern destina 10 millones del ITS a cuatro grandes reformas urbanas de Calvià
  6. El Consell de Mallorca invierte más de 780.000 euros en la protección de yacimientos arqueológicos
  7. La Aemet avisa de un descenso de temperaturas en Mallorca: cota de nieve a 800 metros
  8. Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"

Así será la nueva línea de metro hasta Son Espases: paradas, recorrido y tiempos clave

Así será la nueva línea de metro hasta Son Espases: paradas, recorrido y tiempos clave

El amianto y las lluvias retrasan el fin de la reforma de la calle General Ricardo Ortega de Palma hasta finales de julio

El amianto y las lluvias retrasan el fin de la reforma de la calle General Ricardo Ortega de Palma hasta finales de julio

Palma celebra esta semana la Fira d’Estocs con grandes descuentos en comercios locales: consulta aquí toda la información

Palma celebra esta semana la Fira d’Estocs con grandes descuentos en comercios locales: consulta aquí toda la información

Inician la plantación de 36 árboles en la plaza de Llorenç Villalonga que sustituirán a los bellasombra talados

Inician la plantación de 36 árboles en la plaza de Llorenç Villalonga que sustituirán a los bellasombra talados

La última patrulla de Biel Escarrer por el centro de Palma

La última patrulla de Biel Escarrer por el centro de Palma

La subida de precios por la guerra de Irán empieza a notarse en los mercados del Olivar y Pere Garau: "¿Esto a cuánto lo tenías ayer?"

La subida de precios por la guerra de Irán empieza a notarse en los mercados del Olivar y Pere Garau: "¿Esto a cuánto lo tenías ayer?"

Estos son los nuevos horarios del Tren de Sóller a partir del 30 de marzo de 2026

Estos son los nuevos horarios del Tren de Sóller a partir del 30 de marzo de 2026

El Ayuntamiento de Palma gastará 29 millones de euros en la reparación de calles, aceras e infraestructuras municipales en dos años

El Ayuntamiento de Palma gastará 29 millones de euros en la reparación de calles, aceras e infraestructuras municipales en dos años
Tracking Pixel Contents