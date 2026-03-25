Cort aprueba el proyecto de rehabilitación de ses Cases des Retiro, que acogerá el Jardín Botánico de Palma

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el proyecto de rehabilitación de ses Cases des Retiro, que cuenta con un presupuesto de 2.017.873 euros, financiado a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), y con un plazo máximo de ejecución de 13 meses. Según ha recordado el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, en diciembre del pasado año se aprobó el proyecto básico y de actividad, y ahora le sigue el proyecto de ejecución en cuestión.

La rehabilitación de este espacio, ha continuado el regidor, permitirá recuperar un edificio municipal de gran valor patrimonial e integrarlo en el futuro Jardín Botánico de Palma, un proyecto estratégico que contará con dos ubicaciones diferenciadas.

Por un lado, el Parc de Ses Vies acogerá la vertiente científica y de divulgación cultural, así como un jardín representativo de la flora de todas las regiones del mundo con clima mediterráneo.

Por otro, Ses Cases des Retiro, una finca pública del siglo XVIII situada junto al bosque de Bellver, albergará el centro de interpretación del pinar mediterráneo, aprovechando su valor ambiental, histórico y etnológico.

Un prolongado deterioro

Este último espacio ha sufrido un importante deterioro a lo largo de los años, lo que hace necesaria una intervención integral. Para revertir esta situación, el proyecto contempla la reforma completa del inmueble en sus dos plantas, siguiendo criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal.

En el exterior, se adecuarán los espacios con la creación de una zona de aparcamiento para vehículos y bicicletas y un área de recepción de visitantes, mientras que el entorno inmediato se ordenará como espacio peatonal. En el interior, se redistribuirán las estancias y se renovarán completamente todas las instalaciones. Además, se instalará un ascensor y se habilitará un itinerario accesible que conectará el aparcamiento con todos los espacios del centro.

Dada la protección patrimonial del edificio, las obras se ejecutarán respetando estrictamente los criterios de conservación, con el objetivo de preservar sus valores históricos y arquitectónicos.