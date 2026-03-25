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El Ayuntamiento de Palma gastará 29 millones de euros en la reparación de calles, aceras e infraestructuras municipales en dos años

El departamento de Infraestructuras y Accesibilidad, que el lunes cerró el plazo de presentación de ofertas, pondrá en marcha el nuevo contrato el 8 de abril, que podría prorrogarse dos años con una inversión máxima de 58 millones

El contrato de mantenimiento es el más importante que Cort adjudica a empresas externas con el de parques y jardines y el de alumbrado público

Obras de reparación del pavimento en la plaza de las Columnas de Palma

Obras de reparación del pavimento en la plaza de las Columnas de Palma / Raúl Sanz

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

El Ayuntamiento de Palma gastará 29,3 millones de euros, impuestos incluidos, durante los próximos dos años en el mantenimiento y reparación de calles, aceras, viales e infraestructuras municipales, según el contrato de mantenimiento que ha sacado a concurso público el departamento de Infraestructuras y Accesibilidad, dividido en siete lotes y con el próximo 8 de abril como fecha de inicio.

Se trata de uno de los contratos municipales con empresas externas más importantes de los que adjudica Cort, junto con el de parques y jardines y el de mantenimiento del alumbrado público. Tiene una posibilidad de prórroga de hasta dos años, con lo que su inversión podría elevarse como máximo hasta los 58,6 millones de euros, sin incluir los impuestos. Y el plazo de presentación de ofertas concluyó el lunes 23 de marzo.

El objeto principal del contrato es la conservación, reparación, reforma y mejora de pavimentos e infraestructuras en viales, caminos y espacios libres públicos de la ciudad. También la limpieza y el desbroce de material vegetal, cunetas y recogida de residuos en caminos rurales, espacios libres públicos y solares municipales. Igualmente también contempla el mantenimiento de fosos, interiores y espacios exteriores del Castillo de Bellver, así como la adecuación de cauces de torrentes.

También se incluyen en el contrato de mantenimiento la ejecución de nuevas redes y obras de drenaje del término municipal de Palma y la mejora de las existentes, así como la asistencia técnica para la seguridad y salud de las obras, el control de calidad o la redacción de proyectos.

Los siete lotes que incluye el contrato dividen Palma entre las zonas Ponent y Nord, por una parte; Llevant, Platja de Palma, Pla de Sant Jordi y Centro, por otra. Dedican un tercer lote a mejora y reparación de pavimentos y asfaltados. Un cuarto, a trabajos de desbroce y limpieza de caminos, solares y torrentes, así como de retirada de amianto y desperdicios. Y un quinto, a trabajos de renovación y reparación de infraestructuras de aguas pluviales.

El sexto lote está destinado a conservación y reparación de puentes y estructuras, así como a la construcción de pasos elevados y pasos elevados de peatones. Y el séptimo, a servicios de asistencia técnica, coordinación de seguridad y salud, control de calidad e inspección de trabajos.

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Un mismo licitador podrá optar a un máximo de seis lotes, siendo los dos primeros los más caros, con un presupuesto de 7,2 millones cada uno. El más barato es el sexto, con un millón de euros de inversión.

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