El amianto y las lluvias retrasan el fin de la reforma de la calle General Ricardo Ortega de Palma hasta finales de julio

Las lluvias caídas este invierno han alterado la programación de las obras de reforma de la calle General Ricardo Ortega hasta el punto de que el Ayuntamiento de Palma ha ampliado los plazos para finalizar esta intervención hasta el 24 de julio. Junto con el mal tiempo, Cort también ha justificado este retraso

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles la ampliación de los plazos de la fase II de la reforma de esta calle, entre Joan Alcover y Manuel Azaña. Las obras empezaron en junio de 2025 y tenían un plazo de ejecución de diez meses, por lo que debían haber terminado en abril.

"Se prevé que las obras, que cuentan con un presupuesto de casi dos millones de euros, se alarguen tres meses y medio. Es decir, hasta el 24 de julio. Esto responde a factores externos al Ayuntamiento, pero es imprescindible para garantizar la calidad y seguridad de las actuaciones", ha explicado el portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzá.

"Entre estos factores está la aprobación del Plan de desamiantado en esa zona. Durante la ejecución de las obras se detectó amianto y eso nos ha obligado a redactar un plan específico para su retirada. A ello se han sumado las condiciones climatológicas adversas que hemos sufrido en los últimos meses con diversos episodios de lluvia que han afectado al ritmo normal de los trabajos programados. También ha habido que incorporar actuaciones no previstas inicialmente en el proyecto", ha argumentado el regidor.

Más árboles, farolas y un carril bici

"Entendemos las molestias que estas obras puedan ocasionar y pedimos disculpas a los vecinos. Pero el objetivo es tener una mejor calle con la plantación de árboles, la instalación de nuevos puntos de luz y la construcción de un carril bici. Después del 24 de julio tendremos una calle a la altura de lo que los vecinos necesitan", ha finalizado Bauzá.

El proyecto contempla la transformación de un total de 8.754 metros cuadrados. Entre otras actuaciones, se contempla la construcción de un nuevo carril bici de 355 metros lineales, 43 nuevos puntos de luz —quince columnas y 28 báculos— y 56 nuevos árboles y 305 nuevas plantas arbustivas. La fase I, concluida en 2021, rehabilitó el tramo entre la avenida Gabriel Alomar y Joan Alcover.