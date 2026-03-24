Zona de Bajas Emisiones de Palma | Vía libre a los coches con matrícula extranjera: Consulta las condiciones y trámites necesarios

El Ayuntamiento de Palma ha modificado la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisionesde la ciudad para permitir la entrada de los coches con matrícula extranjera, publica este martes el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).

Por su propio origen, explica el Ayuntamiento de Palma, estos vehículos no están clasificados según los criterios actuales de la etiqueta ambiental de la DGT. Por este mismo motivo, si cumplen con las condiciones ambientales exigidas por la Zona de Bajas Emisiones, deberán inscribirse en el Registro de autorizaciones de vehículos del consistorio con una antelación de cinco días naturales a la fecha prevista al acceso para poder circular por la misma.

Además, el titular del vehículo deberá solicitar la inscripción mediante un formulario que encontrará en la página web mobipalma.mobi, con la siguiente documentación adjunta: Pasaporte, NIE, permiso de conducir del país de origen u otro documento oficial; la ficha técnica del vehículo, donde se indique el cumplimiento de la normativa EURO de emisiones correspondiente; el permiso de circulación; la acreditación, de manera fehaciente, de la titularidad del vehículo (en caso de renting o leasing, aportar copia del contrato a nombre del titular); y, por último, la justificación mediante billete de la entrada a la isla.

Una vez solicitada la inscripción, dispondrá de un permiso de 30 días naturales, desde la fecha de acceso solicitada, para poder circular con el vehículo de matrícula extranjera por la Zona de Bajas Emisiones de Palma.

Gráfico explicativo de los trámites para conseguir la autorización / Ayuntamiento de Palma

De esta forma, los vehículos con matrícula extranjera que cumplan los requisitos ambientales podrán obtener autorizaciones de acceso a la zona de bajas emisiones por un tiempo máximo de 30 días. Pero este permiso se podrá elevar hasta los seis meses si los vehículos con matrícula extranjera pertenecen a residentes empadronados en un domicilio situado en la Zona de Bajas Emisiones de Palma o también si los titulares del vehículo de matrícula foránea pertenecen a titulares de comercios o establecimientos, si son de propietarios o arrendatarios de plazas de aparcamiento o si pertenecen a propietarios de inmuebles no empadronados en la zona de bajas emisiones.

Palma estrenó la Zona de Bajas Emisiones el 1 de enero de 2025 y activó el régimen sancionador el 1 de julio del mismo año. Castiga con multas de doscientos euros a los vehículos de gasolina matriculados antes de 2000 que accedan a las calles acotadas del centro y también a los diesel anteriores a 2006. Es decir, los más antiguos y, por tanto, más contaminantes. Y desde entonces multa a una media de 150 vehículos diarios no autorizados.

Hasta la actual modificación de la ordenanza, solo se permitía el registro de vehículos con matrícula extranjera para acceder a la ZBE si sus titulares eran propietarios de una vivienda, una plaza de aparcamiento o un comercio en la Zona de Bajas Emisiones, pero no a un visitante ocasional.

Joachim Fischer posa junto a su Tesla con la multa notificada por Cort. / DM

El caso del alemán Joachim Fischer, multado con 200 euros

Es justamente lo que le ocurrió a Joachim Fischer, un alemán que visitó Mallorca el pasado verano y en noviembre recibió en su domicilio una multa de doscientos euros del Ayuntamiento de Palma. El motivo, haber entrado con su vehículo Tesla cien por cien eléctrico en la Zona de Bajas Emisiones. Aseguró a este diario que estaba al tanto de la entrada en vigor de esta área de tráfico restringido en el centro de la ciudad y trató de registrar su coche, tal como obliga la ordenanza municipal para matrículas extranjeras. Sin embargo, lamentó que en la web de Movilidad de Cort no existía esa opción.

"Solo entré un momento por Jaume III para recoger a mi hija de 14 años después de ir de compras por el Born", contó Fischer en conversación con Diario de Mallorca desde Alemania. "Desde hace más de 40 años vengo dos o tres veces al año a la isla. Conducir mi vehículo particular me divierte y me da más flexibilidad para decidir cuándo regreso. Al no poder registrar mi coche en el Ayuntamiento de Palma, pensé que para evitar la multa bastaría con mi distintivo ecológico verde y la matrícula del coche eléctrico, tal como pasa en las zonas de bajas emisiones de las ciudades alemanas. Pero no fue así", lamentó.